فيفي عبده تفاجئ جمهورها بظهور صادم (فيديو)

فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها بفيديو صادم ظهرت فيه دون مساحيق تجميلية وبغطاء فوق رأسها على غير عادتها.

وبدت فيفي في الفيديو بملامح مغايرة لصورتها التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها لدرجة أن الكثير من المتابعين لم يصدقوا أنها هي كما اعتادوا أن يشاهدوها وآخرين رجحوا أنها مريضة.

وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستغرام موجهة حديثها لجمهورها: "طبعا الواحد 24 ساعة بيفضل حاطط الميكاب فالوش بيتعب جدا".

وأضافت: "فكرت أعملكم الفيديو ده من غير مكياچ عشان أريح وشي شوية لأنه بيتعب طبعا من كتر المكياچ، واللغط بسبب إن الواحد بيخس ويتخن مطرح الاكتئاب، لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب، عن إذنكم بقى أقوم أعمل مكياج، بحبكم أوي".

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت أغلب التعليقات ساخرة من مظهرها ونصحوها ألا تظهر دون مكياج مرة أخرى، بينما أشاد بمظهرها عدد من زملائها في الوسط الفني.

واعتادت الراقصة المصرية فيفي عبده في الآونة الأخيرة إثارة الجدل حولها من حين لآخر بنشرها فيديوهات رقص، وارتدائها ملابس جريئة، رغم تقدمها في السن.

وكانت فيفى عبده قد شوقت جمهورها عما ستقدمه هذا العام في سباق دراما رمضان، ولم تكشف عن أي تفاصيل عن العمل، واكتفت فقط بنشر فيديو عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت قائلة: "انتظرونا بمشيئة الله في رمضان.. بحبكم أوى"، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى، وتساءل متابعوها هل هو برنامج جديد لها في رمضان أم مسلسل أو فوازير؟

وكان أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.