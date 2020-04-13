إليسا تدعو وليد ناصيف لعدم إشعال الفتنة بينها وبين نانسي عجرم

وجهت النجمة اللبنانية إليسا، رسالة إلى مواطنها المخرج وليد ناصيف تدعوه خلالها إلى التوسط بالخير بينها وبين الفنانة نانسي عجرم، وعدم إشعال الفتنة بينهما، بعد تلميحه بأن إليسا "قلدت" نانسي في كليبها الأخير "هنغني كمان وكمان".

ونشرت إليسا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالأصل وبالحجر طبقناها ، انت صديقي ونانسي صديقتي فازراع حب تحصد حب".

وكان المخرج اللبناني وليد ناصيف قد أثار جدلا واسعا حينما غرّد بأن نانسي عجرم سبقت إليسا إلى تنفيذ الفكرة المعتمدة على مشاركة معجبيها في الكليب عبر فيديو بشكل جماعي، وأن ذلك كان في عام 2013.

وطرحت النجمة إليسا أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، منذ أيام، بمشاركة مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، بجانب مشاركة العديد من المعجبين والجمهور عبر ذات الفيديو.