وفاة الفنان البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور بفيروس كورونا

توفي الممثل الكوميدي البريطاني، تيم بروك تايلور عن عمر يناهز 79 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وقصى تايلور أكثر من نصف قرن، في الراديو، والتليفزيون، والسينما، والمسرح.

وقال وكيل أعماله في بيان: "بحزن شديد نعلن وفاة تيم في وقت مبكر اليوم بعد إصابته بكوفيد-19".

وأضاف: "سوف نتذكره كثيرا ولكن يجب أن نذكر الأشياء الجيدة".

وأشار إلى أن الراحل "كان لديه العديد من المعجبين الذين كان يعاملهم بمرح دائما حتى بعد التدريبات الطويلة والشاقة والتسجيلات".

وسارع نجوم الكوميديا التلفزيونية الحديثة، بما في ذلك ستيفن فراي، وروب برايدون وديفيد ويليامز، لنعيه والإشادة به.