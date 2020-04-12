الكويت.. حجز فاشنيستا 10 أيام بسبب خرق قواعد الحجر المنزلي‎‎

قررت الإدارة العامة للتحقيقات في الكويت، يوم الأحد، حجز إحدى المشاهير (فاشنيستا) لمدة 10 أيام للتحقيق معها عقب كسرها قواعد الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات على العائدين إلى الكويت في الأسابيع الماضية بسبب فيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، تقرر حجز الفاشنيستا عقب خروجها سابقاً من الحجر المنزلي، وتوجهها إلى البنك المركزي للتبرع بالدم موثقة ذلك بالصور.

ورغم عدم كشف الصحيفة المحلية لاسم الفاشنيستا، فقد ذكر بعض النشطاء أن المقصودة هي الفاشنيستا الشهيرة نهى نبيل التي تحظى بمتابعة 366 ألف شخص عبر حسابها في "تويتر". لكن لا يمكن لـ"إرم نيوز" التأكد من كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

شرايكم باسم نهى حلو؟😍🤣 — فجر. (@fajerrrrx) April 12, 2020

عندها اطفال حرام نهى نبيل بعدين مو قصدها 😒 — Hind (@Hind_D_als) April 12, 2020

نهى نبيل : خلاصصصص خلاصصصص — Blue. (@bluehfck) April 12, 2020

وسبق أن أحيلت نبيل في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي إلى الحجر الصحي، عقب مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بضوابط الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع.

وأكدت الفاشنيستا يوم 21 من الشهر ذاته أن نتيجة الفحص التي أُجريت لها للكشف عن فيروس "كورونا"، كانت سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس.

وذكرت نبيل حينها وبعد تداول الأنباء عن فرض الحجر الصحي عليها ومخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي "أنها عادت من سويسرا في 4 من الشهر الماضي، ولم تكن حينها سويسرا من ضمن الدول المشمولة بالحجر الصحي أو المنزلي، إلا أنها التزمت تلقائياً بالحجر المنزلي، وخرجت إلى بنك الدم عقب انقضاء مدة الحجر".

ولم تعلق الفاشنيستا على الأنباء المتداولة حولها من قبل بعض المنصات الإخبارية حتى الآن، سواء بالتأكيد أو النفي، في حين اكتفت بنشر فيديو لها عبر خاصية "الستوري" في حسابها عبر "الأنستغرام"، ظهرت فيه برفقة ابنها أثناء شربهما للعصير دون أي تعليق.