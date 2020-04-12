صالح الجسمي يدافع عن ميساء مغربي (فيديو)

دافع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن الشائعات التي طالت الفنانة المغربية ميساء مغربي بشأن تورطها في قضية حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، نافيا صحة هذا الكلام، ومؤكدا أنها "أكثر الفنانات احتراما وحبا للإمارات".

وقال الجسمي، عبر حسابه الشخصي في "سناب شات": "تصدر اليوم هاشتاج عن مشاهير الحشيش، وإعلامي آخر اسمه الحمراني بيقول إنه تم القبض علي مشاهير متورطين في قضايا حشيش هنا في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين".

وأضاف الجسمي: "أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وأجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كثير مضايقة، الفنانة ميساء مغربي بقالها 18 سنة بالإمارات وعاشقة لها ومن أكثر الفنانات احترامًا".

وأضاف: "أنا أقول عيب للذباب الإلكتروني أن يتم زج اسم فنانة محترمة في مثل هكذا هاشتاغات".

من جانبها ردت الفنانة المغربية ميساء مغربي على الشائعات والمزاعم التي ربطتها بالتورط في قضية حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، والقبض عليها حسب ما تم تداوله من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مغربي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "كل ما تردد غير صحيح، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغا لشرطة دبي ضد المعرف الذي قذفني وضد أي أحد، وكل المواقع التي ذكرت اسمي في هذه القضية".

وأضافت: "حسبنا الله ونعم الوكيل في من ردد هذا الكلام، مو كفاية علينا كورونا، يجب أن يخسف بنا الله سبحانه وتعالى الأرض من كثرة الحسد والكره، وإن البعض إذا ما وجد أي شيء سيىء في المشوار الفني لأي شخص يتم اختراع هذه الأكاذيب".

وتابعت مغربي: "في الوقت الذي يتم إنفاق الملايين والمليارات من أجل صحة الناس ورحمتهم من الخطر، ينهش البعض في أعراض الآخرين ويروجون هذه الشائعات".