مزيج من الغناء والموسيقى للسعوديين راما وفهد يخطف الأضواء (فيديو)

يستقطب مقطع فيديو للفنانة السعودية الصغيرة، راما رباط، ومواطنها عازف الناي فهد كاشف، نسب مشاهدة مرتفعة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، ليصبح واحداً من أكثر مقاطع الغناء المتداولة حالياً.

والفيديو هو مزج لغناء رباط التي باتت تمتلك جمهوراً كبيراً رغم صغر سنها، لأغنية "وطني الحبيب" الشهيرة، وعزف الشاب كاشف على الناي لألحان الأغنية ذاتها، ليبدوان كما لو استعدا سويةً لتقديم رائعة الفنان الراحل طلال المداح.

https://twitter.com/F_Deghaither/status/1247482712132390912?s=20

المقطع نشره كثير من السعوديون على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لينال في كل مرة مشاهدات كبيرة وسيلاً من عبارات الإعجاب على الأداء اللافت لموهبتين سعوديتين لا تزالان في بداية الطريق الفني وسط توقعات بدخولهما عالم النجومية في المستقبل.

https://twitter.com/allahim/status/1247484806738436097?s=20

ولم تغب وسائل الإعلام المحلية عن عرض الفيديو والإشادة به، حيث تم بثه تلفزيونياً ليستقطب مزيداً من المشاهدين الذين لم يسبق لهم أن تعرفوا إلى فناني بلدهم من قبل.

https://twitter.com/tafa3olcom/status/1248355144883777536?s=20

وحيث تبحث الأسر السعودية التي تلتزم البقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا المستجد، عن المتعة والتسلية لتمضية الوقت، وجدت في أغنية "وطني الحبيب" بشكلها الجديد ضالتها فيما يبدو.

https://twitter.com/SouadALshammary/status/1247678523055181826?s=20

https://www.instagram.com/p/B2wiPeUHWxX/

و عرف السعوديون راما رباط أول مرة قبل نحو خمس سنوات عندما ظهرت ابنة مدينة جدة، في أغنية خاصة بالعيد لصالح شركة "زين" للاتصالات، وحققت يومها نجاحاً منقطع النظير، فيما يعد فهد كاشف القادم من منطقة عسير في جنوب البلاد، عازف ناي موهوب تحظى معزوفاته بإعجاب الكثيرين.