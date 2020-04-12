مريم حسين تدخل على خط قضية تعاطي مشهور سعودي للمخدرات في دبي

دخلت الفنانة المغربية مريم حسين، على خط أزمة قضية شقة المخدرات التي ضبط فيها مغن سعودي شاب وبرفقته فتاة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما ورد من بين المتورطين أيضا اسم فنانة مغربية شهيرة.

وبحسب ما أورد أبو طلال الحمراني - وهو صحفي كويتي متخصص بمتابعة الحوادث كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار - في تغريدة عبر تويتر كشف فيها تورط فنانة مغربية في القضية، وهو ما جعل مريم حسين تشير إلى تلقيها مكالمات هاتفية لمعرفة علاقتها بالأمر.

وغردت مريم حسين من خلال حسابها على "تويتر" للصحفي أبو طلال الحمراني، قائلة: "‏هلا اخوي طلال ...الله يعطيك ألف عافية على المحتوى الصادق والمخضرم اللي تقدمه، ولكن ... أنا نمت قعدت على تلفونات شو السالفة".

هلا اخوي طلال ...الله يعطيك الف عافية على المحتوى الصادق والمخضرم اللي تقدمه، ولكن ...انا نمت قعدت على تلفونات شو السالفة😅 https://t.co/ALsLjH8Pxb — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) April 12, 2020

يأتي هذا بعدما قال أبو طلال الحمراني في تغريدته: "اعترافات المشهور الذي لا يزال محتجزا لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته بدبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، أنتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!".