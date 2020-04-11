مشهد مؤثر.. لحظة لقاء عبدالله بوشهري بطفلته بعد شهرين من الغياب (فيديو)

عادت أسرة الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، لموطنها بعد حجزها لمدة شهرين بالعاصمة البريطانية ”لندن“، وعدم استطاعتها العودة بسبب تعليق الطيران بين العديد من الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع وزير الخارجية الكويتي الذي وعده بإنهاء الأزمة.

ووثق بوشهري اللحظات المؤثرة للقاء أسرته عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بإنستغرام، وهو يداعب ابنته ويفاجئها ثم يظهر خلفها فتجري نحوه عندما تراه فيحتضنها بقوة ويظل يقبلها بحرارة.

وعلق بوشهري على مقطع الفيديو الذي نال إعجاب متابعيه قائلا :“اللقاء بعد غياب شهرين الحمد لله على سلامة دالي دلاي“، ليتمنى له متابعيه الصحة والسلامة.

وقبل أيام أعلن بوشهري عن خروجه من الحجر الصحي وظهر برفقة شقيقه محمد وهو في السيارة ذاهبا إلى منزله، وعلق عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: الحمد لله خرجت من الحجر الصحي.

وأضاف قائلا ”شكرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرا وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني“.