ما حقيقة توقيف الكويتي مبارك البغيلي بتهمة الإساءة لمصر؟

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن النيابة العامة في دولة الكويت، أمرت بحبس الإعلامي مبارك البغيلي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية تغريدات اتهم على إثرها بالإساءة لمصر.

وتناقلت مواقع إخبارية وبرامج تليفزيونية مصرية، السبت، بيانا نسبته للنيابة الكويتية، يتهم الصحفي البغيلي بـ“استغلال اسم الكويت في الإساءة إلى مصر، من خلال حسابه على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر)، وبيعه نظير مبلغًا ماليًا يتقاضاه كل شهر من شخصين يديران الحساب، فلسطيني الجنسية، إحداهما مقيم بقطر والآخر بالأردن“.

وبينما لم تنشر النيابة الكويتية أو أي من وسائل الإعلام المحلية البيان المتداول، نقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة عدم صحة البيان المتداول.

وقالت الصحيفة إن البيان المتداول ”مزور“ ويحمل شعار النيابة العامة، جرى الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنها أقرت بأن وزارة الخارجية الكويتية رفعت قضية ضد الصحفي البغيلي بتهمة الإساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة.