وفاة الملحن المصري خالد عادل بعد استغاثته بتامر حسني‎‎

فجع الوسط الفني بوفاة الملحن المصري خالد عادل، مساء السبت، بعد صراع مع المرض ومعاناته في الفترة الأخيرة من وجود مياه على الرئة ومشاكل في الكلى والطحال.

ونعت المخرجة المصرية الراحل خالد عادل، وقالت عبر حسابها بتويتر: ”‏إنا لله و إنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق الملحن خالد عادل“.

وطالبت عرفة من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مختتمة: ”تعبت كتير في حياتك يا خالد ربنا يرحمك يا طيب يا غلبان آخر رسالة بيني وبينه كان بيحلم بحاجات كتير نفسه يعملها أرجوكم أدعوا له دا كان طيب أوى، يا رب أرحمنا برحمتك“.

إن لله و إن إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ و الصديق الملحن خالد عادل

أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة

تعبت كتير فى حياتك يا خالد ربنا يرحمك يا طيب يا غلبان أخر رسالة بينى و بينه كان بيحلم بحاجات كتير نفسه يعملها

أرجوكم أدعوا له دا كان طيب أوى????

يا رب أرحمنا برحمتك ???? — Batoul Arafa (@batoularafa) April 11, 2020

وعانى الملحن خالد عادل من فشل كلوي طيلة الـ 5 سنوات الماضية، بعد محاولات فاشلة لعمليات زرع كلى.

وفي آخر ظهور له نشر الملحن خالد عادل، مقطعا قبل أيام عبر صفحته في“فيسبوك“، يستغيث بالنجم تامر حسني لمساعدته، لنقله إلى أحد المستشفيات وبدا فيه متعبا وعلامات المرض تظهر على ملامحه.

وكان الفنان تامر حسنى قد أعلن تكفله بجميع مصاريف علاج الملحن خالد عادل، منذ فترة بعد تدهور حالته الصحية.

ومن المطربين الذين غنوا من ألحان خالد عادل نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: ”نظرة عين، من أول يوم عرفتك“، وحميد الشاعري: ”انسى الدنيا“، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.