حقيقة إصابة الفنانة منى زكي بفيروس كورونا؟

حسمت الشركة المصرية المنتجة لمسلسل ”تقاطع طرق“، الجدل الذي راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة بطلة العمل الدرامي الفنانة منى زكي، بفيروس كورونا.

وبعدما انتشرت أنباء عن تأجيل تصوير المسلسل بسبب إصابة الفنانة منى زكي ومساعدتها بالفيروس، قالت الشركة إن هذه الأنباء غير صحيحة، لكنها أكدت خروج العمل من السباق الدرامي في رمضان.

وتابعت الشركة المنتجة في بيان، أن المسلسل خرج بالفعل من السباق الرمضاني لأسباب فنية، من بينها تأجيل المشاهد الخارجية في الأماكن العامة تماشيا مع قرارات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت أيضا إلى أنها لم تستطع إحضار ممثلين أجانب من الخارج، كانت من المقرر مشاركتهم في المسلسل، وأنها لن تقدم تنازلات تؤثر على جودة العمل من الناحية الفنية، مؤكدة استمرار التصوير في الأماكن الداخلية فقط.

وأردفت الشركة أنها ستحدد توقيت عرض المسلسل بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته.

ومسلسل ”تقاطع طرق“، بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب وعائشة بن أحمد، ومن إخراج تامر محسن.