ميساء مغربي ترد على مزاعم تورطها بقضية في دبي

ردت الفنانة المغربية ميساء مغربي على الشائعات والمزاعم التي ربطتها بالتورط في قضية حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، والقبض عليها حسب ما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام خلال الساعات الماضية.

وقالت مغربي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”كل ما تردد غير صحيح، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا لشرطة دبي ضد المعرف الذي قذفني وضد أي أحد، وكل المواقع التي ذكرت اسمي في هذه القضية“.

وأضافت: ”حسبنا الله ونعم الوكيل في من ردد هذا الكلام، مو كفاية علينا كورونا، يجب أن يخسف بنا الله سبحانه وتعالى الأرض من كثرة الحسد والكره، وإن البعض إذا ما وجد أي شيء سيىء في المشوار الفني لأي شخص يتم اختراع هذه الأكاذيب“.

وتابعت مغربي: ”في الوقت الذي يتم إنفاق الملايين والمليارات من أجل صحة الناس ورحمتهم من الخطر، ينهش البعض في أعراض الآخرين ويروجون هذه الشائعات“.

وواصلت: ”لست حزينة سوى على أهلي والذي أحمل اسمه، أنا فوق مستوى الشبهات الحمدلله، 18 سنة في الوسط الفني لم تصدر أي مشكلة أو متاهات تخصني، وإذا كان صحيح الموضوع الذي يخص الولد، الله يستر عليه، وهناك مؤسسات إصلاحية يمكن اللجوء إليها، وأولا وأخيرًا هؤلاء مراهقون الذين أخطأوا“.

وأكدت: ”أنا خصيم كل من رددوا اسمي ليوم القيامة، وما حدث ينتمي للجرائم الإلكترونية، تلقيت العديد من المكالمات فور نشر اسمي بهذه القضية“.

واختتمت: ”الطريف في الموضوع أن كل التعليقات التي ذكرت اسمي هي من لجان إلكترونية، يوجد أحد ما موّل هذه الحملة ضدي للتشهير بي بلا شك، هذا مقصود وعار على الصحفي الذي يخوض في أعراض الناس“.