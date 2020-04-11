إصابة الإعلامي السوري موسى العمر بكورونا بعد زيارة غامضة إلى الكويت

أعلن الإعلامي السوري المقيم في لندن، موسى العمر، إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج في العاصمة البريطانية، عقب عودته من دولة خليجية لم يحددها ما أثار الكثير من التساؤلات قبل أن يكشف عدد من المتابعين أنه كان بزيارة إلى الكويت.

وكتب العمر، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”بعد أن وصلت لندن بـ10 أيام قادمًا من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية، بدأت أعاني آلامًا وأوجاعًا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية، تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل 8 أيام أن كوفيد 19 تمكن مني“.

بعد أن وصلت لندن ب10 أيام قادماً من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية بدأت أعاني آلاماً وأوجاعًا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية ،تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل ٨ أيام أن #كوفيد_19 تمكن مني ، أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء و الحمد لله على كل حال . — موسى العمر (@MousaAlomar) April 10, 2020

وتابع: ”أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء والحمد لله على كل حال“.

وعلى الرغم من أن الإعلامي السوري لم يكشف عن البلد الخليجي الذي جاء منه، إلا أن المعلقين سرعان ما تنبأوا بأن عودته كانت من قطر، نظرا لتقاربه مع سياسات النظام الحاكم هناك من وجهة نظرهم.

لكن العمر نفى في تغريدة أخرى أن يكون قد عاد من الدوحة، قائلاً: ”لم آتِ من قطر فقط للعلم“.

لم آت من قطر فقط للعلم — موسى العمر (@MousaAlomar) April 10, 2020

لكن مغردا كشف في رد على تغريدة المذيع السوري أنه شاهده في الكويت.

شفتك بالكويت — نعم العبيدو (@naamabdalazez) April 10, 2020

وقد أثار تحفظ المذيع على تحديد المكان الذي جاء منه من الخليج استغراب العديد من المعلقين وتساؤلاتهم حول ماهية الزيارة الغامضة التي لا يريد العمر الكشف عنها للمتابعين.

وقال معلق باسم أبوراكان: ”شفاك الله وعافاك … لكن لماذا تخفي اسم الدولة ؟ ولماذا ذكرت أنك قادم من الخليج أصلا ؟ التغريدة عن إصابتك بالمرض ما الفائدة من إضافة التفاصيل التي أثارت جدلا؟“.