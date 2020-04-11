صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لتثير الجدل مجددًا بتصريحاتها بعد فترة غياب، وذلك بحديثها عن صلاتها التي كثيرًا ما تؤديها بدون خشوع أو تركيز في معنى الآيات، على حد قولها، لتتسبب في نشوب حرب كلامية عنيفة بين جمهورها الذي انقسم لمؤيد ومعارض.

ونشرت شيرين عدة تدوينات متتالية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قالت فيها: ”بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا.. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا“.

وأعقبتها بتدوينة أخرى: ”‏زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي“.

أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا.. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 10, 2020

وأضافت: ”‏أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده“.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشورات شيرين، وسط تباين في الردود، فالبعض سخر منها، في حين دافع آخرون عن شيرين بأن صلاتها بينها وبين ربها ولا يجوز السخرية منها على الإطلاق.