فيديو جديد لدايلر ينفي مزاعم توقيفه في دبي

نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير في السعودية، الشاب عبد العزيز ربيع بن الديلجان، المعروف باسم دايلر، صورة جديدة على حسابه في إنستغرام، اليوم السبت، فيما يبدو أنه تفنيد لمزاعم توقيفه في دبي. وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن توقيف الشاب السعودي، الذي يتابعه مليونان و600 ألف شخص على إنستغرام، رفقة فنانة مغربية وآخرين في شقته الواقعة بمدينة دبي بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات. وكان صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم قال، إن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي برفقة شابة من العالم الافتراضي ذاته، تورطا في قضية حيازة وتعاطي مخدرات في دبي، في إشارة إلى مغني سعودي شاب، مشهور على مواقع التواصل. وكشف أبو طلال الحمراني – وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار– أن من سماهم ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الخليج، شابين وفتاة، تم ضبطهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة في منطقة "الداون تاون" في دبي. وكان الحمراني قد نشر سلسلة تغريدات عن تورط ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية المخدرات في دبي منذ شهر، قبل أن تتصدر أسماء "دايلر" وابن خالته ويدعى بدر، وشابة سورية الجنسية تدعى (ش. م)، وكلاهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، على أنهم المتورطون في القضية بحسب ما أكد كثير من متابعيهم.