فيديو جديد لدايلر ينفي مزاعم توقيفه في دبي

نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير في السعودية، الشاب عبد العزيز ربيع بن الديلجان، المعروف باسم دايلر، فيديو جديدا على حسابه في إنستغرام، اليوم السبت، في ما يبدو أنه تفنيد لمزاعم توقيفه في دبي التي جرى تناقلها على مواقع التواصل.

ويظهر دايلر في الفيديو وهو يلعب في شقته، بينما نشر صورة أخرى صباح اليوم.

وكانت شائعات ترددت خلال الساعات الماضية تزعم توقيف الشاب السعودي، الذي يتابعه مليونان و600 ألف شخص على إنستغرام، رفقة فنانة مغربية وآخرين في شقته الواقعة في مدينة دبي بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات بحسب المزاعم المتداولة على مواقع التواصل.

وكان صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم قال، في وقت سابق اليوم السبت، إن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي برفقة شابة من العالم الافتراضي ذاته، تورطا في قضية حيازة وتعاطي مخدرات في دبي، في إشارة إلى مغنٍّ سعودي شاب، مشهور على مواقع التواصل.

وكشف أبو طلال الحمراني – وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار– أن من سماهم ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الخليج، شابين وفتاة، تم ضبطهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة في منطقة ”الداون تاون“ في دبي.

وقدم الحمراني كثيراً من التفاصيل حول المتهمين الثلاثة، بما في ذلك تورط أحدهم بقضية وضع قطة في المايكرويف مؤخراً، ولا يزال موقوفاً، بينما تم إطلاق سراح الاثنين اللذين كانا معه، وهما ابن خالته وشابة سورية تدعى ش م، بحسب ما أكد متابعون لهما، إذ إن كليهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وكان الحمراني قد نشر سلسلة تغريدات عن تورط ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية المخدرات في دبي منذ شهر، قبل أن تتصدر أسماء ”دايلر“ وابن خالته ويدعى بدر، وشابة سورية الجنسية تدعى (ش. م)، وكلاهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، على أنهم المتورطون في القضية بحسب ما أكد كثير من متابعيهم.