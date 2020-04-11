تورط ميساء مغربي ومشاهير آخرين بقضية شقة المخدرات المملوكة للسعودي دايلر

كشف صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم، اليوم السبت، عن ارتباط اسم الفنانة المغربية، ميساء مغربي، بجانب مشاهير آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية شقة المخدرات التي تم ضبط المغني السعودي الشاب، عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر” فيها برفقة شابة من مشاهير العالم الافتراضي ذاته.

وقال أبو طلال الحمراني، وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار، في تغريدة عبر تويتر ”اعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!“.

بإعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش ????‍♂️ انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأضاف الحمراني الذي كشف تفاصيل دقيقة عن توقيف ”دايلر“ بعد مداهمة شقته في منطقة ”الداون تاون“ في دبي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ”بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% ما اعرفهم لكن كل ما اسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغه“.

بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% مااعرفهم لكن كل مااسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغه. هناك تفاصيل صادمه قادمة قريبا..#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وحرص الحمراني على عدم كشف أسماء المتهمين في القضية، لتجنب الملاحقة القانونية، حيث تحظر القوانين المحلية في الإمارات، كشف أسماء المتهمين في القضايا مالم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنه أورد كثير من التفاصيل عنهم، ما سهل على متابعيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كشف أسمائهم.

ولم يذكر الحمراني اسم ميساء مغربي صراحةً، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها ”دايلر“ في فيلم ”وان تو ثري اكشن“، فيما امتنع الصحفي الكويتي عن إيراد تفاصيل عن هوية أشخاص آخرين على علاقة بالقضية.

وكان الحمراني قد نشر سلسلة تغريدات عن تورط ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية المخدرات في دبي منذ شهر، قبل أن تتصدر أسماء ”دايلر“ وابن خالته ويدعى بدر، وشابة سورية الجنسية تدعى شوق محمد، وكلاهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، على أنهم المتورطون في القضية بحسب ما اكد كثير من متابعيهم.

ويقول الحمراني إن ”دايلر“ لا يزال موقوفاً على ذمة القضية، بينما تم إطلاق سراح رفيقه ورفيقته التي بدا أن اسم شوق ليس اسمها الحقيقي، وأنها ليست سعودية الجنسية كما تظهر لمتابعيها، بل سورية، واسمها دنيا، ولا زالت قاصراً.

أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر "الوكر" لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها.

"9" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وقال الحمراني في إحدى تغريداته ”أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر (الوكر) لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها“.

وأضاف ”التحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا (القاصر) لحظة القاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت بأن المشهور هو من قام بدعوتها واغرائها للتعاطي وأكدت بأن شقيق المشهور وهو مدير أعماله من يقوم بجلب الحشيش لهم“.

وبينت التحقيقات بحسب الحمراني أن ”الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات كشفت أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهم لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ“.

التحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا "القاصر" لحظة القاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت بأن المشهور هو من قام بدعوتها واغرائها للتعاطي وأكدت بأن شقيق المشهور وهو مدير أعماله من يقوم بجلب الحشيش لهم ????‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

كما كشفت الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهم لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ ????‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأثارت تغريدات الحمراني جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت الوسم ”#مشاهير_الحشيش“ ، حيث يحظى دايلر وشريكيه في القضية التي كشف تفاصيلها الصحفي الحمراني، بشهرة واسعة في العالم الافتراضي، سيما ”دايلر“ الذي يتابعه الملايين.

#مشاهير_الحشيش

خلونا نستر عليهم الي على اليمين اسمها شوق محمد والي على اليسار دايلر pic.twitter.com/dnjuPbzNgH — مهند (@MKJ10_) April 10, 2020

يُشار إلى أن ”إرم نيوز“ لا يمكنه التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ ابن الـ ”19 عاما“ في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ“يوتيوبر“ يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا ويتجه بعدها للتمثيل.