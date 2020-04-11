السعودية إلهام علي تفاجئ جمهورها بخبر خطوبتها (فيديو)

فاجأت الفنانة السعودية إلهام علي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر خطوبتها، خاصة وأنها لم تنشر أي صور أو بوستات من قبل توحي بوجود علاقة عاطفية مع شخص ما.

وقالت إلهام خلال لايف بثته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، رداً على طلب متابع في الزواج منها، أنها فعليا مرتبطة، حيث قامت بإظهار يدها اليمني والتي كانت ترتدي فيها خاتم الخطوبة فعلياَ.

وأضافت إلهام علي، عبر اللايف، أن الشخص الذي ارتبطت به تحبه كثيرا وتتمنى من الله عز وجل أن يوفقهما سوياً، معربة عن سعادتها البالغة لإتمام الخطوبة، منتقدة بشدة تفكير بعض النساء في إتمام الزواج بناءاً على الرغبات المادية فقط، مؤكدة أن العاطفة أهم بكثير.

يشار إلى أن الهام علي انتقلت للعيش في البحرين مع عائلتها، بعد أن أنهت دراستها الثانوية في السعودية، وظهرت حينها شائعات تقول بأنها هاربة، مما استدعاها للخروج والنفي أكثر من مرة.

وعملت في وقت سابق كمذيعة، وقامت بتقديم برنامج ”مكسرات“ على القناة الأولى السعودية، وهو برنامج يومي يعرض كل صباح، لكنها اعترفت بأنها لم تحقق نجاحًا كمذيعة، وأنها فشلت لأن البرامج الصباحية تحتاج لمذيعة ”راكزة“ وهي شخصية عفوية، -حد قولها-.