السعودي دايلر بطل قضية مخدرات برفقة إحدى نجمات مواقع التواصل في شقة بدبي

قال صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم، اليوم السبت، إن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي برفقة شابة من العالم الافتراضي ذاته، تورطا في قضية حيازة وتعاطي مخدرات في دبي، في إشارة إلى المغني السعودي الشاب، عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر” بحسب ما أكد كثير من متابعيه.

وكشف أبو طلال الحمراني، وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار، أن من سماهم ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الخليج، شابين وفتاة، تم ضبطهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة في منطقة ”الداون تاون“ في دبي.

وقدم الحمراني كثيراً من التفاصيل حول المتهمين الثلاثة، بما في ذلك تورط أحدهم بقضية وضع قطة في المايكرويف مؤخراً، في إشارة للشاب ”دايلر“، الذي لايزال موقوفاً بينما تم إطلاق سراح الإثنين الذين كانا معه، وهما ابن خالته ويدعى بدر، وشابة سورية الجنسية تدعى شوق محمد، بحسب ما أكد متابعون لهما، إذ أن كليهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وقال الحمراني في سلسلة تغريدات حول الحادثة ”القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة (سورية) تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي“.

القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة "سورية" تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في " الداون تاون" دبي.

يتبع…..

"1" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأضاف الحمراني ”المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة“.

المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص " المراهقين" يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام " السورية" لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

يتبع.."2" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأوضح ”وتم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية“.

وتم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

يتبع…

"3" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وتابع ”يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقه!!!“.

يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقه!!!

يتبع…

"4" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأضاف ”حاليا وقبل ايام قليله قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب إختفائه عن الظهور رجل يصفع الوجه“.

حاليا وقبل ايام قليله قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب إختفائه عن الظهور ????‍♂️ يتبع…

"5" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأوضح ”طبعا المشهورة اللي دائما تدعي أنها سعودية وعمرها 18 سنة من خلال كتابتها في البايو بالإنستقرام اتضح عندما طلب هويتها بأنها (سورية) تبلغ من العمر 17 سنة وكانت والدتها على علم بالمشهور، حيث حضرت لمركز الشرطة بنفسها بعد أن تم الإفراج عنها بكفالة لحين موعد المحاكمة“.

طبعا المشهورة اللي دائما تدعي أنها سعودية وعمرها 18 سنة من خلال كتابتها في البايو بالإنستقرام اتضح عندما طلب هويتها بأنها "سورية" تبلغ من العمر 17 سنة وكانت والدتها على علم بالمشهور، حيث حضرت لمركز الشرطة بنفسها بعد أن تم الإفراج عنها بكفاله لحين موعد المحاكمة.

"7" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وبين الحمراني ”ابن خالة المشهور وهو ايضا مشهور بالانستقرام ظهر من ايام بعد غياب إدعى انه كان مريض وكذلك الفاشينيستا بالإنستقرام قامت بوضع بوست وادعت المرض سبب الغياب، لكن الكثير من المتابعين ”المراهقين“ شعروا بغياب المشهور وعدم طهورة منذ شهر تقريبا“.

ابن خالة المشهور وهو ايضا مشهور بالانستقرام ظهر من ايام بعد غياب إدعى انه كان مريض وكذلك الفاشينيستا بالإنستقرام قامت بوضع بوست وادعت المرض سبب الغياب، لكن الكثير من المتابعين "المراهقين" شعروا بغياب المشهور وعدم طهورة منذ شهر تقريبا

"8" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وقال ”أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر (الوكر) لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها“.

أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر "الوكر" لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها.

"9" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وتابع ”يذكر أن المشهور سبق أن نشر خبر اتهامه بحيازة حبوب مخدرة في مصر قبل شهر، لكن حقيقية هذا الخبر كان من قبل اسرته التي حاولت نشره ليتمكن من تأكيد انها إشاعة وصرف الأنظار أن حقيقة الخبر وقع في دبي ولايزال محجوز رجل يصفع الوجه“.

يذكر أن المشهور سبق أن نشر خبر اتهامه بحيازة حبوب مخدرة في مصر قبل شهر ، لكن حقيقية هذا الخبر كان من قبل اسرته التي حاولت نشره ليتمكن من تأكيد انها إشاعة وصرف الأنظار أن حقيقة الخبر وقع في دبي ولايزال محجوز ????‍♂️

"10" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وقال أيضاً ”تم اخذ تعهد على الفاشينيستا وكذلك ولد خالة المشهور بعدم التطرق للموضوع بتاتا إلى حين موعد الجلسة، المصيبة المشهور جميع الأطفال والمراهقين يتابعونه والفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة واثارت ضجه، تذكرون المشهور لما وضع قط بالمايكرويف اعتقد أنه كان بحالة تعاطي بصراحة“.

تم اخذ تعهد على الفاشينيستا وكذلك ولد خالة المشهور بعدم التطرق للموضوع بتاتا إلى حين موعد الجلسة،

"11" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

#مشاهير_الحشيش

المصيبة المشهور جميع الأطفال والمراهقين يتابعونه والفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة واثارت ضجه ????‍♂️

"12" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

تذكرون المشهور لما وضع قط بالمايكرويف اعتقد أنه كان بحالة تعاطي بصراحة ????‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأضاف مجدداً ”التحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا (القاصر) لحظة القاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت بأن المشهور هو من قام بدعوتها واغرائها للتعاطي وأكدت بأن شقيق المشهور وهو مدير أعماله من يقوم بجلب الحشيش لهم“.

وبينت التحقيقات بحسب الحمراني أن ”الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات كشفت أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهم لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ“ على حد تعبيره.

التحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا "القاصر" لحظة القاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت بأن المشهور هو من قام بدعوتها واغرائها للتعاطي وأكدت بأن شقيق المشهور وهو مدير أعماله من يقوم بجلب الحشيش لهم ????‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

كما كشفت الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهم لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ ????‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأثارت تغريدات الحمراني جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى دايلر وشريكيه في القضية التي كشف تفاصيلها الصحفي الحمراني، بشهرة واسعة في العالم الافتراضي، سيما ”دايلر“ الذي يتابعه الملايين.

وتمنع القوانين المحلية في الإمارات نشر أسماء المتهمين في القضايا المختلفة، مالم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكن متابعي ”دايلر“ ورفيقيه في القضية كشفوا أسماءهم في سيل من الانتقادات عبر الوسم ”#مشاهير_الحشيش“ في مواقع التواصل الاجتماعي.

#مشاهير_الحشيش

خلونا نستر عليهم الي على اليمين اسمها شوق محمد والي على اليسار دايلر pic.twitter.com/dnjuPbzNgH — مهند (@MKJ10_) April 10, 2020

شوق محمد ودايلر وولد خالة دايلر اسمه بدر ناو + الله يبيدهم ماوصخ بلدنا الا هم وبلدنا يبقى طاهر من هالاشكال ???????????????????????????????? — Ali ???????? . (@u9yov) April 10, 2020

عرفنا يادنيا مين قليلة الحياء الوقحة المتعاطية تستشرفين قدام المجتمع وانتي بالدس مسويه بلاوي ع العموم جاك اللي تستحقينه #مشاهير_الحشيش pic.twitter.com/za6r43ewPH — NOVEMBER????• (@November_sho) April 10, 2020

يُشار إلى أن ”إرم نيوز“ لا يمكنه التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ ابن الـ ”19 عاما“ في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ“يوتيوبر“ يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا ويتجه بعدها للتمثيل.