السعودية أمل الشهراني تبكي بسبب التنمر: ليس لدي عائلة (فيديو)

أثار مقطع فيديو للناشطة السعودية أمل الشهراني موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بكائها نتيجة ما قالت إنه تنمر متزايد ضدها.

وبثت ”الشهراني“ مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“ ذكرت فيه أنها تعرضت للأذى في حياتها، و“ليس لديها عائلة ولا أب ولا أم سوى أولادها“.

وقالت:“تأذيت في حياتي أكثر من الذي تتخيلونه، وتعرضت للظلم منذ أن كان عمري صفرًا في الحياة، وعزلت نفسي عن الشر“.

وتابعت:“لي 3 أسابيع محبوسة في بيتي ما أقدر أطلع لأن عندي ربوًا، وما أقدر أشوف أي ناس، وما أقدر أتكلم“.

ظهرت "امل الشهراني" في بث لها عبر الانستقرام وهي غاضبه ومنهاره بسبب ما تتعرض له من أذى وتنمر .#امل_الشهراني pic.twitter.com/9yvbazamhh — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) April 10, 2020

وأضافت:“أنا إنسانة تعودت أن أمشي وأضحك وأسولف، ما تعودت أن أكتئب وأقعد في بيتي محبوسة، وما تعودت على الأذى فهذا يعورني، أنا انظلمت في حياتي، طوال حياتي انظلمت، لو أفتح فمي الحين أدخّل بعض الناس في السجن، يا جماعة الخير أنا ما أقدر أتكلم“.

وقُوبل حديث الشهراني بردود فعل متباينة من قبل المغردين الذين انقسموا بين متعاطف ومنتقد، وسرعان ما صعد اسم ”أمل الشهراني“ ليتصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع ”تويتر“ في السعودية.

يذكر أن أمل الشهراني هي أول سعودية نجحت في بطولة الكروسوفت العالمية العام 2010، وهي مقيمة في أمريكا.

ومؤخرًا اتهم البعض أمل الشهراني، بأنها تقلد مواطنتها الناشطة هند القحطاني حين نشرت مقطع فيديو ترقص فيه بشكل غريب، وعلقت عليه بالقول:“ أنا أحتفل بالحياة، ماذا عنكم؟“.