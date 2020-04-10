الموت يفجع الفنان والملحن المصري وليد سعد‎

توفيت في الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، والدة الفنان والملحن المصري وليد سعد؛ وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
وقال وليد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، ونسألكم الدعاء“.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ودفن الجثمان بمقابر الفردوس، في محافظة الإسماعيلية، مسقط رأسها، إذ إنها زوجة الفنان سعد حسن، مطرب السمسمية الأولى بمنطقة القناة.
ونعى عدد كبير من نجوم الفن الراحلة، مقدمين العزاء للملحن عبر حساباتهم الشخصية، وعلى رأسهم الفنانون: ”روجينا، محمد عبدالرحمن، تامر حسني، فضل شاكر، وأكرم حسني“، وغيرهم.