الموت يفجع الفنان والملحن المصري وليد سعد‎

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توفيت في الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، والدة الفنان والملحن المصري وليد سعد؛ وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وقال وليد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”‏توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، ونسألكم الدعاء“. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ودفن الجثمان بمقابر الفردوس، في محافظة الإسماعيلية، مسقط رأسها، إذ…