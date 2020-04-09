هيا مرعشلي تحسم الجدل بشأن خطوبتها من ناصيف زيتون

حسمت الفنانة السورية هيا مرعشلي الجدل الدائر بشأن خطوبتها من مواطنها الفنان ناصيف زيتون.

ونفى المكتب الإعلامي للفنانة خبر خطبتها من ناصيف، ناقلا استنكار الفنانة السورية خروج هذه الشائعة في مثل هذا التوقيت، وذلك وفق ما نقله إعلامي ”أم بي سي“ صبحي عطري.

وأضاف أن ”هيا مرعشلي تساءلت عن مصدر هذه الشائعة في ظل تناقلها بكثرة، رغم عدم وجود معرفة شخصية مسبقة بين الاثنين“.

وشددت هيا مرعشلي على أنها لم تقابل ناصيف زيتون طوال حياتها، لكنها أشارت إلى إعجابها به على الصعيد الفني.

والمطرب السوري ناصيف زيتون، يعد أحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي. أما الممثلة هيا مرعشلي فهي تنتمي لعائلة فنية، فوالدتها الراحلة رندة مرعشلي، ووالدها الفنان طارق مرعشلي.