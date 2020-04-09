وفاة الممثل الأمريكي ألين غارفيلد بفيروس ”كورونا“

توفي الممثل الأمريكي المخضرم ألين غارفيلد، عن عمر ناهز 80 عامًا، بسبب مضاعفات فيروس ”كورونا”.

وشارك ”غارفيلد“ في بطولة فيلم Beverly Hills Cop II الشهير، ثم قام بعدة أدوار بارزة في أعمال خلال فترة السبعينيات مثل فيلم الإثارة والغموض The Conversation، والفيلم الكوميدي (Bananas)، وفيلم The Front Page، والمسلسل التلفزيوني Nashville.

وأعلنت أخت ”غارفيلد“ لويس غورويتز، نبأ وفاة شقيقها في لوس أنجلوس بسبب مضاعفات فيروس COVID-19.

وكان ”غارفيلد“ مقيمًا في مرفق صحي، حيث ثبتت إصابة العديد من الموظفين وبعض المقيمين بالفيروس.

وظهر ”غارفيلد“ لأول مرة كملاكم وكاتب رياضي، وبدأ مسيرته الفنية في عام 1968، وامتدت لأكثر من 34 عامًا، شارك خلالها في قرابة 100 فيلم.