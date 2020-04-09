 كيم كاردشيان تواجه حملة نقد واسعة لتجاهلها كورونا – إرم نيوز‬‎

كيم كاردشيان تواجه حملة نقد واسعة لتجاهلها كورونا

كيم كاردشيان تواجه حملة نقد واسعة لتجاهلها كورونا

المصدر: فتحي خلاف - إرم نيوز

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان لا تأخذ وباء فيروس ”كورونا“ على محمل الجد، وذلك بعد إطلاقها ”عطرا جديدا“ تسبب لها بانتقادات حادة.

وشاركت كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما، على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور أعلنت فيه إطلاق عطرها KKW x KRIS الجديد، وهو جهد تعاوني بينها وبين ووالدتها كريس جينر.

وغردت كيم، التي ظهرت في صورة بالأبيض والأسود مع والدتها وتتوسطهما زجاجة عطر ضخمة: ”أنا ووالدتي متحمستان جدا للإعلان عن إطلاق KKW x KRIS، وهو أول تعاون لنا في مجال العطور“.

وتابعت معلنة: ”لدعم العائلات والأطفال المتضررين من أزمة كوفيد 19، سيتم التبرع بـ 20٪ من الأرباح من جميع المبيعات من 15 أبريل إلى 15 مايو، لأحد بنوك الطعام، لتوفير وجبات في عطلات نهاية الأسبوع لأطفال أمريكا الجوعى“.

لكن رغم ذلك، تعرضت كاردشيان للهجوم من متابعيها، حيث انتقدوها بسبب التوقيت الذي اختارته لإطلاق عطرها الجديد، وسط تلك الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها الولايات المتحدة.

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