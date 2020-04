كيم كاردشيان تواجه حملة نقد واسعة لتجاهلها كورونا

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان لا تأخذ وباء فيروس ”كورونا“ على محمل الجد، وذلك بعد إطلاقها ”عطرا جديدا“ تسبب لها بانتقادات حادة.

وشاركت كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما، على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور أعلنت فيه إطلاق عطرها KKW x KRIS الجديد، وهو جهد تعاوني بينها وبين ووالدتها كريس جينر.

وغردت كيم، التي ظهرت في صورة بالأبيض والأسود مع والدتها وتتوسطهما زجاجة عطر ضخمة: ”أنا ووالدتي متحمستان جدا للإعلان عن إطلاق KKW x KRIS، وهو أول تعاون لنا في مجال العطور“.

My mom @KrisJenner & I are so excited to announce the launch of KKW x KRIS, our first ever @kkwfragrance collaboration. A woody, white floral fragrance with the freshness of freesia, creamy white gardenia and tuberose at the heart – I know you will love wearing it as much as I do pic.twitter.com/vS5gvqSlWm

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 6, 2020