الفنان السعودي فهد عبدالمحسن في المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

أُدخل الفنان السعودي فهد عبدالمحسن المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، تسببت في إجرائه عملية جراحية في القلب.

وأعلن مواطنه الفنان عبدالعزيز العصفور تفاصيل حالته الصحية من خلال نشره صورة له عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، أكد فيها أنه أجرى عملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأرفق العصفور تعليقًا على الصورة قال فيه: ”اللهم لك الحمد أبشركم العملية نجحت، تعرض أخونا الكبير فهد عبدالمحسن لوعكة صحية قسطرة والحمد لله أموره طيبة وحالته مستقرة ولا بأس عليك يا أبو أحمد“.

وأضاف الفنان السعودي قائلًا: ”أشوف أرقام الصباح تتصل علي والحمد لله تطمنت عليه عن طريق أحمد ولده ويطمن أموره طيبة الله يقومه بالسلامة والحين بالملاحظة 48 ساعة ممنوع الزيارة“.

من جانبه، شارك الإعلامي السعودي صالح الفهيد صورة للفنان فهد عبدالمحسن، عبر حسابه على ”تويتر“ وكتب قائلًا: ”وتعب قلب الفنان فهد عبدالمحسن .. القلب الذي كلما غنى وهبّت نسائم ألحانه مالت غصون قلوبنا، وارتجفنا طربًا!!“.

وتعب قلب الفنان فهد عبدالمحسن .. القلب الذي كلما غنى وهبّت نسائم الحانه مالت غصون قلوبنا، وارتجفنا طربا !!

القلب الذي سكب على ذكرياتنا الجميلة من اوتاره اعذب الالحان، استسلم اليوم لمبضع الطبيب.

فيا ايها الطبيب عندما لامس مبضعك شرايينه هل سمعت صوت دندنة او نغمة عود او سامريّة؟ pic.twitter.com/PuT95nqb0c — صالح الفهيد (@salehalfahid) April 8, 2020

وأضاف: ”القلب الذي سكب على ذكرياتنا الجميلة من أوتاره أعذب الألحان، استسلم اليوم لمبضع الطبيب، فيا أيها الطبيب عندما لامس مبضعك شرايينه هل سمعت صوت دندنة أو نغمة عود أو سامريّة؟“.

والفنان فهد بن عبد المحسن القباع هو فنان شعبي سعودي من منطقة حائل، أنتج العديد من الألبومات الغنائية بأوقات متفرقة، وعاصر الفترة الذهبية للفن الشعبي بوجود الهرمين الشعبيين علي المبارك صاحب أشهر الأغنيات، والفنان سالم الحويل في منطقة حائل.