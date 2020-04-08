الكويت.. ”كورونا“ يغير معادلة المنافسة الدرامية في رمضان

كغيرها من البلدان العربية، غيرت الإجراءات المفاجئة لفيروس كورونا معادلة المنافسة الدرامية لموسم رمضان في الكويت، على وقع توقف تصوير بعض الأعمال، ونجاح آخرين من إتمام إعمالهم، في الوقت الذي يبدو المجال مفتوحا لإمكانية عرض مسلسلات جرى تصويرها العام الماضي، ولم تجد مساحة على الشاشة آنذاك، وهو ما يقدم فرصة أمام هذين الآخرين للسيطرة على حجم المشاهدات.

الأعمال التي ستُعرض

ورغم ذلك كان الحظ حليف بعض الأعمال التي تمكنت من إنهاء التصوير قبيل اشتداد الأزمة وإصدار أوامر رسمية صارمة، ومن بين هذه الأعمال، مسلسل ”جنة هلي“ للكاتبة نوف المضف والمخرج منير الزعبي، ومن بطولة الفنانة سعاد عبد الله.

وكذلك انتهت الفنانة هدى حسين من تصوير مسلسل ”شغف“ مطلع العام الجاري، للكاتب علاء حمزة والمخرج محمد القفاص، إضافة إلى مسلسل ”أم هارون“ من بطولة الفنانة حياة الفهد وتأليف محمد وعلي شمس، وإخراج محمد العدل.

أعمال توقفت

في المقابل، لم يحالف الحظ آخرين اضطروا لإيقاف تصوير أعمالهم، من بينها مسلسل ”أبشر بالسعد“، بطولة الفنانة مريم الصالح وحسين المنصور وعبير أحمد وريم أرحمة وآخرين، ومن تأليف وإخراج نايف الراشد.

وكذلك أعلن المخرج محمد دحام الشمري إيقاف تصوير مسلسل ”سما عالية“، الذي قام بتصوير جزء كبير من أحداثه في القاهرة قبل أن يعلن إيقاف التصوير بسبب ”كورونا“، وهو من بطولة جاسم النبهان، وحمد العماني وانتصار الشراح، وغيرهم.

ومن بين الأعمال التي توقفت أيضا رغم قطع شوط كبير في تصوريها، مسلسل ”محمد علي رود“، ويتحدث عن مرحلة الأربعينيات من تاريخ الكويت والمنطقة، ويشارك فيه محمد المنصور وسعد الفرج وهيفاء عادل وخالد أمين وبثينة الرئيسي وآخرون، حيث بات المسلسل من بين الأعمال المهددة بالخروج من الموسم الرمضاني، في حال عدم وجود حل، لاستكمال باقي المشاهد.

فرصة للأعمال القديمة

وتقول تقارير محلية إن غياب بعض الأعمال الجديدة التي كان مقررا عرضها لهذا العام، سيفسح المجال أمام أعمال جرى تصويرها العام الماضي إلا أنها لم تُعرض، من بينها مسلسل ”أمي دلال والعيال“ تشارك فيه هيفاء عادل وإبراهيم الحربي وعبير أحمد ونخبة من الفنانين.

إضافة إلى مسلسل ”دينار نصيب مختار“ من بطولة أحمد جوهر وعبدالرحمن العقل وانتصار الشراح وحسين المنصور، وهو عمل كوميدي اجتماعي يتحدث عن الواقع اليومي.