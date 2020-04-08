وفاة المغني الأمريكي جون براين بفيروس كورونا

توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت قناة ”إيه بي سي نيوز“، أن براين توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، بعد قضائه أسبوعا في العناية المركزة.

وأعلنت زوجته فيونا، التي تعافت في آذار/مارس الماضي من الفيروس نفسه، إن زوجها أدخل المستشفى في 26 آذار/مارس الماضي بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي وظل في وحدة العناية المركزة لعدة أيام.

وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات، وفاز بأول جائزة جرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز).

وفاز بجرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي ديسمبر، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.

وسبق أن نجا جون براين، من أمراض السرطان والقلب، إذ خضع لعملية جراحية عام 1998 لإزالة ورم سرطاني في رقبته، ما أدى إلى تلف أحباله الصوتية.

وفي عام 2013، تمت إزالة جزء من رئة واحدة له لعلاجه من سرطان الرئة، قبل أن يقضي عليه كورونا.