أشرف زكي يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

تدخلت نقابة الممثلين في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، في خط الأزمة بين الإعلامية ريهام سعيد والممثلة ريم البارودي، بعد التطاول اللفظي الذي ساد بينهما الأيام الماضية.

وكشفت الفنانة ريهام سعيد عن تواصل أشرف زكي معها، لوقف الشتائم المتبادلة بينها وبين مواطنتها ريم البارودي على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات المتبادلة بينهما بالفشل في التمثيل وتقديم البرامج.

ونشرت ”سعيد“ منشورًا طويلاً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلة: ”نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف تجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ علي سلامة وطنا الحبيب مصر وسلامة المصريين“.

وتابعت سعيد: ”قد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي وقد تدخلت نقابه المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد على أي إساءه أخرى أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء آخر“.

وأردفت: ”احتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي سألتزم الصمت ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى.. وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع والتعليق عليه أو الإساءة لزميلتي.. نحن في أيام مباركة أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله والدعاء لبلدنا الحبيبة مصر“.

وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت مناوشات لفظية بين النجمتين المصريتين ريهام سعيد وريم البارودي، بسبب تلميحات رواد السوشيال ميديا بمحاولة سعيد التقرب من طليق البارودي النجم أحمد سعد، ما أشعل فتيل أزمة بينهما، وسط تبادل الشتائم واتهامات الفشل في العمل.

وفي السياق ذاته، لم تعلن الطرف الآخر وهي ريم البارودي عن تواصل النقابة معها من عدمه، ولم تكشف عن نواياها المستقبلية تجاه ريهام سعيد، وإذا ما كانت ستقبل الصلح أم لا.