الفنانة حياة الفهد تعتزم مقاضاة المسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين

أعلن المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ عن رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية التي أساءت لمواطنته الفنانة حياة الفهد، كما توعد من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية المثيرة للجدل بالمقاضاة.

تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية واذ احذر بعدم نشر اي تسجيل صوتي لها دون اذنها

#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yu5tsWfK7G — المحامي⚖مجبل الشريكة (@MJALSHRIKA) April 6, 2020

وأثارت الفنانة الكويتية جدلا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة عن ”العمالة الوافدة“.

وطالبت ”الفهد“ بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، حيث عبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع وسم #حياة_الفهد عن غضبهم من موقفها وإطلاقها مثل هذه التصريحات، التي قالت فيها ”بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟ اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر“. وذهب البعض إلى حد اتهامها بـ“العنصرية وعدم الإنسانية“، موضحين أنهم كانوا يحبونها، ولكن هذه التصريحات تسببت في تغيير موقفهم منها. وتضامن فريق ثالث معها، موضحين أنها ”أحسنت“ في تصريحاتها.