متابعون يحرجون ميساء مغربي في بث مباشر (فيديو)

تعرضت الإعلامية والفنانة ميساء المغربي لانتقادات شخصية محرجة خلال خروجها في بث مباشر عبر ”إنستغرام“، فكانت ردودها عليها غير متوقعة تارة وصادمة تارة أخرى.

وقالت إحدى المتابعات لميساء ”والله وكبرتي يا ميساء“، فردت عليها الأخيرة قائلة: ”وأكيد طبعا راح أكبر.. يعني مارح هضل متل ما بدي من 18 سنة وانتي اللي قاعدة تكلميني ما كبرتي؟ مو كل سنة تطفين شمعة؟.. شو الجديد يعني إني كبرت؟.. ترى كل الناس تكبر عادي“.

وعن سؤالها حول ما إذا كان لديها أبناء أم لا، قالت :“الله ما عطاني للحين.. اللي يحبني يدعيلي الله يرزقني بالذرية الصالحة“.

أما عن انتقاد متابع آخر لشكل شفايفها، فعلقت ميساء ”شفايفي منفخة أوك إذا ما عجبت شفايفي ما تتابعني بكل بساطة.. أقولكم شغلة اللي ما يحب أحد ليه يتابعه ويضيع وقته؟ وبدل ما تقول تعليق سيئ قول تعليق حلو، وإذا ما عجبك شيء تجاوز عنه وإذا ما تحب أحد ما تتابعه لايف“.

واختتمت ميساء حديثها، قائلة :“يش السواد ترى ما يأثر فيني.. والله العظيم أشفق على الناس السودة من جوه والي جواها حقد“.