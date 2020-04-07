 أيمن بهجت قمر يهاجم منتقدي ترويجه ”فالنتينو“ عادل إمام في رمضان – إرم نيوز‬‎

أيمن بهجت قمر يهاجم منتقدي ترويجه ”فالنتينو“ عادل إمام في رمضان

أيمن بهجت قمر يهاجم منتقدي ترويجه ”فالنتينو“ عادل إمام في رمضان

المصدر: عبده الشرقاوي - إرم نيوز

فاجأ الكاتب والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر، مؤلف مسلسل ”فالنتينو“ الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام في الموسم الرمضاني، جمهوره ومتابعيه، باتخاذه قرارا بالابتعاد عن صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، وذلك بعد أن شن الجمهور حملة هجوم شرسة عليه لاستمراره في العمل رغم توقف تصوير مسلسلات رمضان، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ”بهجت“، عبر حسابه على ”تويتر“ :“أنا هبعد عن تويتر شوية لأنه حقيقي زي ما عليه ناس محترمين اتشرفت بيهم عليه شوية سفله ولا يستاهلوا الواحد يبص على اساميهم ملقف قذورات بصراحه وتحياتي لولاد الناس ”.

أيمن أخذ قرار الابتعاد عن ”تويتر“، بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة من المتابعين اعتراضا على استمراره في العمل بالمسلسل رغم توقف تصوير مسلسلات رمضان، نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفعه للرد على بعض المتابعين الأمر الذي وصل إلى حد تبادل الشتائم فيما بينهم.

وكان أيمن بهجت، نشر الفيديو الترويجي للمسلسل، عبر حسابه على ”تويتر“ معلقا عليه: ”عادل إمام وصل، فالنتينو المسلسل الذي تم تصويره قبل الكورونا المسلسل الوحيد الذي سوف يظهر فيه الممثلون يتصافحون ويتعانقون ويمسكون اوكر الباب، فالنتينو …مسلسل بدون كحول“.

يُذكر أن أيمن بهجت قمر يعرض له خلال الموسم الرمضاني المقبل، مسلسل ”فالنتينو“، من إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل ”فالنتينو“ واجه بضع عثرات ومطبات بعيدا عن أزمة كورونا، فقد كان من المتوقع أن يعرض العمل المصري ”فالنتينو“ خلال شهر رمضان الماضي 2019، لكنه واجه مشاكل إنتاجية أدت إلى توقيف تصويره.

وتدور أحداث العمل الرمضاني ”فالنتينو“ حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى ”نور عبد المجيد فالنتينو“ الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية.

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