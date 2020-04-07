أيمن بهجت قمر يهاجم منتقدي ترويجه ”فالنتينو“ عادل إمام في رمضان

فاجأ الكاتب والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر، مؤلف مسلسل ”فالنتينو“ الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام في الموسم الرمضاني، جمهوره ومتابعيه، باتخاذه قرارا بالابتعاد عن صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، وذلك بعد أن شن الجمهور حملة هجوم شرسة عليه لاستمراره في العمل رغم توقف تصوير مسلسلات رمضان، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ”بهجت“، عبر حسابه على ”تويتر“ :“أنا هبعد عن تويتر شوية لأنه حقيقي زي ما عليه ناس محترمين اتشرفت بيهم عليه شوية سفله ولا يستاهلوا الواحد يبص على اساميهم ملقف قذورات بصراحه وتحياتي لولاد الناس ”.

انا هبعد عن تويتر شويه لإنه حقيقي زي ما عليه ناس محترمين اتشرفت بيهم عليه شوية سفله ولا يستاهلوا الواحد يبص على اساميهم ملقف قذورات بصراحه وتحياتي لولاد الناس . — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) April 6, 2020

أيمن أخذ قرار الابتعاد عن ”تويتر“، بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة من المتابعين اعتراضا على استمراره في العمل بالمسلسل رغم توقف تصوير مسلسلات رمضان، نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفعه للرد على بعض المتابعين الأمر الذي وصل إلى حد تبادل الشتائم فيما بينهم.

وكان أيمن بهجت، نشر الفيديو الترويجي للمسلسل، عبر حسابه على ”تويتر“ معلقا عليه: ”عادل إمام وصل، فالنتينو المسلسل الذي تم تصويره قبل الكورونا المسلسل الوحيد الذي سوف يظهر فيه الممثلون يتصافحون ويتعانقون ويمسكون اوكر الباب، فالنتينو …مسلسل بدون كحول“.

عادل إمام وصل

فلانتينو المسلسل الذي تم تصويره قبل الكورونا المسلسل الوحيد الذي سوف يظهر فيه الممثلون يتصافحون ويتعانقون ويمسكون اوكر الباب

فلانتينو …مسلسل بدون كحول ???????? Watch "اعلان مسلسل فلانتينو على قناة osn يا هلا عادل امام رمضان 2020" on YouTube https://t.co/i96zmisYY4 — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) April 1, 2020

يُذكر أن أيمن بهجت قمر يعرض له خلال الموسم الرمضاني المقبل، مسلسل ”فالنتينو“، من إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل ”فالنتينو“ واجه بضع عثرات ومطبات بعيدا عن أزمة كورونا، فقد كان من المتوقع أن يعرض العمل المصري ”فالنتينو“ خلال شهر رمضان الماضي 2019، لكنه واجه مشاكل إنتاجية أدت إلى توقيف تصويره.

وتدور أحداث العمل الرمضاني ”فالنتينو“ حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى ”نور عبد المجيد فالنتينو“ الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية.