القبض على السعودي هاني حلواني بعد ”فيديو مقلب الشاي“

ألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، القبض على هاني حلواني أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو نشره وحذفه لاحقا لاعتراض زوجته، وهو يضع مياه المرحاض في كأس شاي، بحجة أنه مقلب في زوجته، وفق ما نقلته صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وكان المقطع المتداول أثار غضبا عارما بين ناشطين في وقت سابق، مطالبين بإلقاء القبض على ”حلواني“، معتبرين أنه“تجاوز حدود الأدب“.

ووثق نجم مواقع التواصل، مقطع فيديو وهو يملأ كوبا من مياه المرحاض لإعداد شاي، وقام بإضافة مكونات الشاي، ثم قدمه لزوجته التي شربته دون علمها بما فعله.

وإثر ردود الفعل الغاضبة، خرج هاني حلواني في مقطع فيديو آخر يوضح فيه تصرفه، مؤكدا أن ”ما فعله لا يعدو كونه مقلبا، وأنه اضطر لحذفه بعد أن طلبت زوجته ذلك“.