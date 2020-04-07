السعودية مرام عبد العزيز تثير الجدل باقتراحها تجربة لقاح كورونا على المساجين

أشعلت الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز، الجدل بتغريدة تقترح فيها استخدام المساجين كفئران تجارب للقاح المنتظر استخدامه لعلاج فيروس كورونا.

وكتبت مرام عبر حسابها بتويتر تغريدة تقول فيها: ”لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة“.

وبينت الفنانة المعروف بإثارتها للجدل أن اقتراحها له مبررات منها ”عقابا لهم، تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء“، بحسب قولها.

لكن اقتراح عبدالعزيز لم يلق قبولا بين متابعيها ووصفوها بالقاسي وحمدوا الله أن الأمر ليس بيدها.

وكانت مرام قد فاجأت جمهورها برد صادم حول أجمل صفة فيها حين سألت قبل أيام عن ذلك فقالت:“ولا شيء“، مضيفة: ”أنا نفسية وما أثق بأحد إطلاقا، لساني طويل وما أجامل فيه أحد، صريحة إلى حد الوقاحة أحيانا“.

وأضافت أنها: ”مترددة، أفكر بزيادة، مليانة عيوب ونواقص، عندي عقلية إجرامية تخليني أحمد الله انه ما ولاني على أحد ولا كان نسفت دول باللي فيها، يعني من الآخر ما فيني شيء صاحي، بعد ليه الكذب؟“.

وكان نجوم كرة القدم الأفارقة مثل نجم منتخب كوت ديفوار، وفريق تشيلسي السابق، ديدييه دروغبا، وصامويل إيتو نجب المنتخب الكاميروني ولاعب برشلونة السابق، قد شنوا هجوما على بعض الأطباء في فرنسا طالبوا بإجراء بعض التجارب على الأفارقة لإكتشاف لقاح علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).