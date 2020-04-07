لهذا السبب أثار مسلسل عيال صالح غضب النشطاء السعوديين (فيديو)

أشعل المسلسل السعودي عيال صالح، حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل السعوديين، خلال الساعات الماضية وسط مطالبات بوقفه بسبب ما اعتبر بأنه يسيء لأهالي الجنوب في المملكة.

وأعلن رواد مواقع التواصل غضبهم من المسلسل وتحديدا من الحلقة التاسعة عشر متهمينه بأنه يظهر أهالي الجنوب بأنهم تجار مخدرات.

قال أحد المعلقين على تويتر ويدعى عبدالله شاهر، ”إن ‏مسلسل عيال صالح على mbc لازالوا يوزعون المخدرات ويصنعونها ويروجونها من داخل أروقة القرية“، وأضاف: ”لم يعلموا أن هذه القرى صنعت الرجال وأنجبت من بين منازلها أجيالا يُفاخر بهم الوطن، هل الموقع كان مغري لمنتج العمل لكي يُظهره بتلك الرؤية الحقيرة وغير اللائقة“.

مسلسل عيال صالح على mbc لا زالوا يوزعون المخدرات ويصنعونها ويروجونها من داخل أروقة القرية ،، ولم يعلموا أن هذه القرى صنعت الرجال وأنجبت من بين منازلها أجيال يُفاخر بهم الوطن ،، هل الموقع كان مغري لمنتج العمل لكي يُظهر ه بتلك الرؤية الحقيرة والغير لائقة — عبدالله شاهر (@ShaherArt) April 3, 2020

وأضاف معلق آخر على تويتر ”‏‎مسلسل عيال صالح صراحة مادري وين عقله المخرج وراعي الفكرة“.

مسلسل عيال صالح????????، صراحه مادري وين عقله المخرج وراعي الفكره!!!!! — Abdulrahman Alrawithy (@abdo999667) April 6, 2020

‏بينما أعتبر ثالث أن مسلسل يهين أهل الجنوب ويشوه سمعة الجنوب، متابعا ”بتكلم عن كم نقطة في التغريدة الثانية عن أول حلقة شفتها بس للحين“.

#مسلسل_عيال_صالح مسلسل يغلط عالجنوب واهل الجنوب ويشوه سمعة الجنوب بتكلم عن كم نقطة في التغريدة الثانيه عن اول حلقة شفتها بس للحين .. — العععالمي ????????.. (@D7oom_3636) April 4, 2020

وزاد رابع قائلا: ”‏‎مسلسل عيال صالح إساءة لأهل الجنوب تطرقت باللهجة والجنبية ع أنهم تجار مخدرات + نسائهم يساعدونهم بالتجارة + تمرد ع الحكومة … بالأصل كيف سمحوا بنقلها ع mbc“.

مسلسل عيال صالح إساءة لأهل الجنوب تطرقت باللهجة والجنبية ع أنهم تجار مخدرات + نسائهم يساعدونهم بالتجارة + تمرد ع الحكومة … بالأصل كيف سمحوا بنقلها ع mbc — bin Meshal (@mt_mr_love) April 6, 2020

‏‎فيما وصف آخر المسلسل بالهابط جدا، وتساءل: ”من سمح لهم يمثلون في هذه القرية الجنوبية الهادئة التي لا تذكر إلا بطيب أهلها وكرمهم ويبثون فيها سمهم ومخدراتهم وأفكارهم الهزيلة“، مطالبا بمحاسبتهم وإيقاف العرض.

#عيال_صالح

مسلسل هابط جدا و من سمح لهم يمثلون في هذه القريه الجنوبيه الهادئه التي لاتذكر الا بطيب اهلها وكرمهم ويبثون فيها سمهم ومخدراتهم وافكارهم الهزيله

يجب محاسبتهم وايقاف العرض — مُنى⚡Alshahrani (@zahmthake5) April 4, 2020

على إثر هذه الضجة قررت إمارة عسير التدخل وطالبت بإيقاف حلقتين مسيئتين لأهل الجنوب من مسلسل عيال صالح، كما طالبت من وزارة الإعلام بالتحقيق مع طاقم المسلسل ومع القناة الناشرة بالإضافة إلى الاعتذار وسحب الحلقتين من منصات العرض بالسوشيال ميديا.