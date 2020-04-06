عبدالله مشرف يتحدث عن كورونا والنشاط الفني (فيديو إرم)

علق الفنان المصري عبدالله مشرف، على اختفائه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مبررا الأمر بأنه ليس بيده، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال مشرف في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“: ”هذا الاختفاء ليس معي وحدي، بل مع الجميع؛ بسبب ظروف العمل، لا توجد أعمال فنية حاليا“.

وأضاف: ”فيروس كورونا أجبر الجميع على الجلوس في المنزل، ولكن بعيدا عن الفيروس، أنا طوال عمري أحب البيت وأشعر فيه بالراحة، وهذا لا يمثل لي أي مشكلة“.

وتابع: ”فيروس كورونا يمثل أزمة بالنسبة للشباب والأحفاد؛ لأنهم أصبحوا عالقين في المنزل ويشعرون بالملل؛ لعدم قدرتهم على ممارسة نشاطاتهم المختلفة مثل التدريبات والسباحة والخروج مع أصدقائهم“.

وأردف: ”جلوس الأبناء والأحفاد في المنزل لن يفرق في مسألة قربهم من والديهم؛ لأنهم طوال الوقت يمسكون هواتفهم المحمولة ويعيشون في عزلة اجتماعية معها“.

وعن الضرر الذي لاحق الوسط الفني جراء أزمة كورونا، قال عبدالله: ”تصوير المسلسلات توقف تماما، وأنا ضد مواصلة العمل في ظل توجيهات الدولة بالتوقف عن العمل؛ لأن الحكومة ترى الأمور بشكل أوضح“.

واستطرد: ”إذا كانت المساجد تم إغلاقها والكنائس كذلك، فكيف نواصل تصوير أعمالنا الفنية وبيوت الله مغلقة؟!“.

وأكمل: ”آخذ كامل احتياطاتي من التعقيم داخل وخارج البيت؛ لأن هذا واجب، يجب أن يفعل الإنسان ما عليه ويترك أمره إلى الله بعد ذلك“.

وواصل: ”سمعت أن بعض الأشخاص ذهبوا إلى بعض المساجد المخالفة لقرار الدولة، وقاموا بالصلاة، هذا خطأ، وأعتبرها مزايدة على تعليمات الحكومة“.

واختتم: ”أوجه كلمة إلى الجمهور، التزموا بالجلوس في المنزل، هذه أوامر يجب أن ننصت إليها جيدا، وسنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة“.