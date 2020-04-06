حفيد عمر الشريف يثير الجدل بظهوره مرتديًا ”حمالة صدر“ (صورة)

عاد عمر الشريف جونيور حفيد النجم المصري الشهير عمر الشريف، لإثارة الجدل مجدداً بعد ظهوره يرتدي حمالة صدر كالنساء.

وظهر حفيد عمر الشريف في الصورة التي نشرها عبر حسابه بإنستغرام مرتديا حمالة صدر ملونة خاصة بمايوه ”بكيني“ على أحد الشواطئ في ولاية كاليفورنيا، وكتب عليها عبارة تسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولاقت صورة حفيد عمر الشريف ردود فعل واسعة أغلبها مهاجمة له، وجاءت التعليقات: ”الله يرحم جدك كان علم في السينما“، وتساءل البعض ”ليه بتصور بالبرا خليك راجل بمعنى الكلمة“، وأضاف آخر: ”استرجل يلا، يا خسارة“.

يذكر أن حفيد النجم عمر الشريف اعترف منذ سنوات انه مثلي الجنس وعرف بإتباع الأفكار والأساليب الشاذة وهو ما تسبب في تعرضه للعديد من الانتقادات والهجوم من قبل العديد من المتابعين والجماهير.

وكان آخر ظهور لحفيد الفنان الكبير عمر الشريف بصحبة الفنانة يسرا والتي شاركت جمهورها بصورة تجمعها به على السجادة الحمراء من حفل توزيع جوائز الأوسكار، فبراير الماضي.