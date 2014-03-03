"اللمبي" يراهن على "فيفا أطاطا"

استقر النجم محمد سعد والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج جمال العدل على الفنانة الشابة إيمي سمير غانم لتلعب بطولة مسلسل "فيفا أطاطا "أمام محمد سعد.

ومن المقرر بدء التصوير خلال أسبوعين على الأكثر بعد تحسن الحالة الصحية لسعد بعد أصابته بالتهاب في الحبال الصوتية.

وتم بناء ديكورات الحارة الشعبية التي سيتم تصوير معظم المشاهد الداخلية بها، كما تم الانتهاء من البروفات النهائية على سيناريو المسلسل الذي كتبه محمد نبوي وسامح سر الختم وهما نفس مؤلفا فيلم "عوكل".

وقال محمد سعد في تصريحات خاصة لـ "إرم": "شخصية أطاطا التي أقدمها في المسلسل تشبه في الشكل إلى حد كبير شخصية "أطاطا" في فيلم عوكل التي قدمتها منذ سنوات، لكن أطاطا في المسلسل لن تقابل عوكل وإنما ستقابل شخصية اللمبي الشهيرة وستحدث مفارقات كثيرة جدا إنسانية وكوميدية".

وأضاف سعد: "أراهن على هذا المسلسل لأن الناس أحبت أطاطا واللمبي كثيرا وجاء هذا العمل بناءً على استفتاء الجمهور، وعموماً أنا أحب الكوميديا وأرى أن الوقت يتطلب جرعات كبيرة من الكوميديا حتي يخرج الناس من همومهم".

واستعان سعد والمنتج جمال العدل بالماكيير الفرنسي دومينيك وهو نفس الماكيير الذي شارك سعد في فيلم عوكل وقام بمكياج شخصية أطاطا، وستتم الاستعانة به حتى لا يقل مستوى الشكل في المسلسل عن الفيلم.