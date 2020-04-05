المغنية الأمريكية ”بينك“ تعلن تعافيها من كورونا وتتبرع بمليون دولار

أعلنت المغنية الأمريكية بينك، يوم الأحد، أنها أصيبت قبل أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، لكنها تعافت لاحقا.

وكتبت على تطبيق ”إنستغرام“: ”قبل 3 أسابيع ظهرت علي أنا وابني جيمسون البالغ من العمر 3 سنوات، أعراض كوفيد-19. لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية“.

وأضافت في المنشور الذي أرفقته بصورة لها مع ابنها: ”عائلتي كانت تلازم المنزل، وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعا لتعليمات طبيبنا. قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية والحمد لله“.

ودعت المغنية إلى توفير الفحوصات بشكل أكبر وجعلها مجانية، قائلة: ”هذه مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوصات بشكل أوسع“.

وأعلنت بينك- التي اشتهرت بأغان منها: ”وات ابوت أس“ و“جيف مي إيه ريزون“ و“جاست لايك بيل“- تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا، وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس لمكافحة فيروس كورونا.