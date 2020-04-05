كيف ردت الممثلة البحرينية زهرة عرفات على مطالبة الفنانين بالتبرع لمواجهة كورونا؟

فاجأت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، الجمهور، بتصريحات حول وضع الفنانين المادي، واستنكرت مطالبتهم بالتبرع في ظل أزمة كورونا الحالية.

وقالت عرفات في تسجيل صوتي بثته على صفحتها في ”إنستغرام“: ”لا تعتقدون أن الفنانين لديهم ملايين“، مشيرة إلى أن بعضهم لا يجد قيمة دفع إيجار منزله.

وأضافت موجهة الحديث للجمهور: ”لا تفكرون أن الفنانين غير متأثرين بهذه الأزمة السائدة بسبب كورونا“، مشيرة إلى أن من يعتقد ذلك فهو ”خاطئ“.

وأضافت: ”الفنانون مساكين، وعلى قد حالهم“.

وأثار حديث عرفات ضجة كبيرة بين الجمهور، واتهمها البعض بـ“محاولة محو الجانب الإيجابي للفنان، والتحريض على عدم التبرع“.

وتزامن حديث عرفات مع حملة مطالبات للفنانين ورجال الأعمال بـ“الخروج والتبرع للفقراء، وأن يكون لهم دور إيجابي في مواجهة الأزمة المالية التي يعيشها البعض بسبب الحظر المفروض عليهم“.

وعرفات فنانة بحرينية شاركت الفنان طارق العلي بمسرحية ”لن أعيش في جلباب زوجتي“، وتوالت أعمالها بعد ذلك، حيث شاركت بعدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح في دول الخليج.