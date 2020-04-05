الفنانة التونسية نجلاء تكشف علاقتها الخاصة بمعمر القذافي (فيديو)

قالت الفنانة التونسية نجلاء، إن علاقة خاصة جمعتها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ووصفت نجلاء في تصريحات متلفزة عبر قناة ”الحوار التونسي“، علاقتها بالقذافي بأنها كانت جيدة، لافتة إلى أنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها به، وتابعت: ”لن أتحدث في السياسة والقذافي فخر لي ولليبيين وللعرب“.

وتابعت نجلاء، أنها وبعد وصولها إلى الأراضي الليبية اكتشفت أن من دعاها للظهور في ليبيا هو معمر القذافي، وذلك بعدما شاهد أحد اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني.

وأردفت الفنانة التونسية قائلة، إنه استقبلها برحابة صدر وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها في أزمتها التي منعت بسببها من دخول مصر.

وذكرت أنه عاملها بكل احترام واستمرت هذه العلاقة قرابة عام.

وتحدثت عن حياته على المستوى الإنساني، قائلة: ”هو رجل محترم يصوم كل إثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان، وعندما مات بهذه الطريقة بكيت عليه، الله يرحمه“.

وأشارت إلى أن القذافي دعمها على الصعيد الفني بالفعل، ومول إنتاج مجموعة من الأغنيات.

وأشارت نجلاء إلى أنها زارت القذافي عدة مرات في ليبيا، نافية أن تكون العلاقة التي جمعتهما غير مشروعة، ووصفت العلاقة بينهما بالقول: ”كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي“.