بالحجر الصحي.. أول أغنية رومانسية عربية في زمن كورونا (فيديو)

خطفت الفنان اللبنانية الصاعدة، شانتال بيطار، الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر أغنيتها الجديدة ”بالحجر الصحي“ التي تعد أول أغنية رومانسية في أجواء فيروس كورونا المستجد الذي فرض التباعد بين الناس.

وحققت الأغنية التي قدمتها الشابة الواعدة، نسب مشاهدة عالية وردود فعل واسعة بدا غالبية أصحابها معجب بأداء المطربة التي لا تزال غير معروفة على نطاق واسع خارج لبنان، لكن أغنيتها عن المشاعر في ظل أجواء الحجر الصحي الذي يعيشه غالبية الناس في العالم العربي جلبت لها جمهوراً كبيراً.

وقدمت بيطار أغنيتها بشكل بسيط عبر مقطع فيديو جلست أمام الكاميرا التي تصوره من دون تكلف أو استعداد مسبق للمكان والديكور، لتردد كلمات وألحان المؤلف والموزع الموسيقي اللبناني، ريان الهبر.

وتقول كلمات الأغنية التي قدمتها بيطار من دون موسيقى، وباللهجة اللبنانية:

”عم تخطر عبالي بالحجر الصحي

بيخطرلي اكتبلك.. وعم ارجع محي

كيفك بالبداية؟ مقضي وقتك كيف؟

شو وضع الوقاية؟ وشو وضع التنظيف؟

كم من رواية قريت، مين اتصلت حكيت

عم تاخد بالك ع حالك؟ عم تاكل صحي؟“

وحققت الأغنية أكثر من مئة ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط من نشرها على حسابات الفنانة العشرينية في تويتر ويوتيوب وفيسبوك، بجانب مئات التعليقات المعجبة التي ينتظر بعض أصحابها ظهور الأغنية بالموسيقى.

…. بالحجر الصحّيكلمات و ألحان: ريان الهبرRayan Habre تم النشر بواسطة ‏‎Chantal Bitar‎‏ في الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٠

يُشار إلى أن شانتال عُرفت بأدائها اللافت للأغاني الكلاسيكية في عدد من الحفلات الفنية في لبنان، حيث تغني لكبار نجوم الطرب الراحلين من أمثال عبدالحليم وأم كلثوم ووردة.