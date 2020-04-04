مصر.. ”المهن الموسيقية“ توقف إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، إيقاف المطربة الشابة إيناس عزالدين نجمة ”أراب آيدول“، على خلفية ادعاء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما قررت النقابة تحويل الفنانة للتحقيق عقب الانتهاء من ”أزمة كورونا“، نظرا لغلق مقر النقابة حاليا، مع توقيع عقوبات بحقها التي قد تصل إلى الشطب من النقابة.

جاء بيان النقابة بعدما أعلنت إحدى مستشفيات العاصمة عدم إصابة الفنانة بفيروس كورونا.

وقبل صدور نتيجة التحليل رسميا قالت إيناس إنها مصابة بفيروس كورونا، خلال تصويرها مقطعا مصورا هاجمت فيه الوضع الصحي داخل المستشفى.