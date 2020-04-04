 مصر.. ”المهن الموسيقية“ توقف إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا – إرم نيوز‬‎

مصر.. ”المهن الموسيقية“ توقف إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

مصر.. ”المهن الموسيقية“ توقف إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، إيقاف المطربة الشابة إيناس عزالدين نجمة ”أراب آيدول“، على خلفية ادعاء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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نقابة المهن الموسيقية في مصر تقرر إيقاف المطربة الشابة إيناس عزالدين نجمة ”أراب آيدول“، على خلفية ادعاء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. . كما قررت النقابة تحويل الفنانة للتحقيق عقب الانتهاء من ”أزمة كورونا“، نظرا لغلق مقر النقابة حاليا، مع توقيع عقوبات بحقها التي قد تصل إلى الشطب من النقابة. . جاء بيان النقابة بعدما أعلنت إحدى مستشفيات العاصمة عدم إصابة الفنانة بفيروس كورونا. . وقبل صدور نتيجة التحليل رسميا قالت إيناس إنها مصابة بفيروس كورونا، خلال تصويرها مقطعا مصورا هاجمت فيه الوضع الصحي داخل المستشفى. . #إرم_نيوز #نقابة_الموسيقيين #فن #غناء #مشاهير #مصر #ايناس_عز_الدين #فيروس_كورونا #كورونا #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #egypt

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كما قررت النقابة تحويل الفنانة للتحقيق عقب الانتهاء من ”أزمة كورونا“، نظرا لغلق مقر النقابة حاليا، مع توقيع عقوبات بحقها التي قد تصل إلى الشطب من النقابة.

جاء بيان النقابة بعدما أعلنت إحدى مستشفيات العاصمة عدم إصابة الفنانة بفيروس كورونا.

وقبل صدور نتيجة التحليل رسميا قالت إيناس إنها مصابة بفيروس كورونا، خلال تصويرها مقطعا مصورا هاجمت فيه الوضع الصحي داخل المستشفى.

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تاغ
تفشي كورونا
فيروس كورونا
مصر
هاني شاكر
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