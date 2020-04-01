جوليا بطرس ترد على ”معايدة“ الناطق باسم جيش الاحتلال

أكدت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس رفضها القاطع للمعايدة التي وصفتها بـ“المسمومة“ بعيد ميلادها التي صدرت عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأصدر مكتب الفنانة جوليا بيانا مساء الأربعاء عبر حسابها على ”تويتر“ جاء فيه: ”ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفرض رفض هذه المعايدة المريبة“.

صدر عن مكتب السيدة جوليا بطرس الاتي :

ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الاتي : — Julia Boutros (@JuliaBoutros1) April 1, 2020

وقال البيان إن ”من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب“.

وشدد البيان على أنه ”مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه -ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك“.

وكان أفخاي أدرعي نشر على صفحته على ”تويتر“ مقطع فيديو يظهر فيه أحد جنود الاحتلال وهو يعزف إحدى أغنيات جوليا، مرفقة بمعايدة بمناسبة عيد ميلادها قائلا: ”كل عام وأنت بخير يا جوليا بطرس..لطالما كنت نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفا لأغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله العام الجاي بتعيدي مع الأصدقاء وبعيد عن فيروس كورونا“.