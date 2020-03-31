 ”كورونا“ يؤجل طرح ألبوم رابح صقر الجديد – إرم نيوز‬‎

”كورونا“ يؤجل طرح ألبوم رابح صقر الجديد

”كورونا“ يؤجل طرح ألبوم رابح صقر الجديد

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أعلن الفنان السعودي رابح صقر انتهاءه من تسجيل ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة ”روتانا“، وهو أول ألبوم بعد تجديد تعاقده مع الشركة، لكنه لن يتمكن من طرحه في الأسواق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول.

وأشار الفنان السعودي إلى أنه سيختار وقتا مناسبا في الفترة المقبلة.

وقال صقر في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”جمهوري الحبيب الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، في الظروف الحالية صعب طرح أي عمل“.

والألبوم الجديد الذي أعده رابح صقر لجمهوره جرى استبداله من ميني ألبوم إلى ألبوم غنائي كامل، بعدما قام بتغيير قاعدة عمله فور التجديد مع ”روتانا“، وذلك بعد الانتهاء من الميني ألبوم في يناير الماضي بالتزامن مع ”ليلة الصقر“ التي أحياها في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي.

وقال إن فكرة طرح ألبوم غنائي كامل جاءت بسبب حب الجمهور له، التي لاحظها في ليلة تكريمه بموسم الرياض ضمن ”ليالي الأساطير“.

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