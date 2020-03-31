”كورونا“ يؤجل طرح ألبوم رابح صقر الجديد

أعلن الفنان السعودي رابح صقر انتهاءه من تسجيل ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة ”روتانا“، وهو أول ألبوم بعد تجديد تعاقده مع الشركة، لكنه لن يتمكن من طرحه في الأسواق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول.

وأشار الفنان السعودي إلى أنه سيختار وقتا مناسبا في الفترة المقبلة.

وقال صقر في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”جمهوري الحبيب الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، في الظروف الحالية صعب طرح أي عمل“.

جمهوري الحبيب اولا أحبكم وثانيا الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه الظروف الحاليّه صعب طرح أي عمل ????خليك في البيت???????????? — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) March 31, 2020

والألبوم الجديد الذي أعده رابح صقر لجمهوره جرى استبداله من ميني ألبوم إلى ألبوم غنائي كامل، بعدما قام بتغيير قاعدة عمله فور التجديد مع ”روتانا“، وذلك بعد الانتهاء من الميني ألبوم في يناير الماضي بالتزامن مع ”ليلة الصقر“ التي أحياها في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي.

وقال إن فكرة طرح ألبوم غنائي كامل جاءت بسبب حب الجمهور له، التي لاحظها في ليلة تكريمه بموسم الرياض ضمن ”ليالي الأساطير“.