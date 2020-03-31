بسبب كورونا.. مهرجان قرطاج في تونس دون ضيوف أجانب

نفت وزيرة شؤون الثقافة التونسيّة، شيراز العتيري، ما تمّ تداوله حول إمكانية إلغاء مهرجان قرطاج، بسبب انتشار وباء كورونا"، مؤكّدة أنّ ما راج بهذا الخصوص لا أساس له من الصحّة.

وقالت العتيري، في حوار خاصّ مع "إرم نيوز"، إنّه من غير المعقول وغير اللائق أن تحافظ الدورة المقبلة لمهرجان قرطاج على نفس تصور الدورات العادية، لذلك سنستلهم من الدورة التي عرفها المهرجان خلال العام 2011 التي أنجزت أشهرا بعد ثورة 14 يناير/كانون الأوّل 2011 والتي اقتصر حضورها على الفنانين التونسيين".

وأضافت: "بالتالي لن نكلف مخزون العملة الأجنبية أعباء إضافية، ولن ندعو فنانين أجانب للمشاركة في مهرجان قرطاج هذا العام"

وفيما يتعلّق بإمكانية تأجيل الدورة القادمة للمهرجان، أكّدت الوزيرة التونسيّة أنّ المهرجان سينطلق بشيء من التأخير عن موعد انطلاقه العادي، مشيرة إلى أنّه سيكون في نهاية شهر يوليو/تمّوز المقبل.

وتابعت: "سيقع توزيع العروض على عدد من محافظات ومدن البلاد؛ لأنه سيكون من الصعب وغير الممكن في تصوري أن يقع تنظيم عدد كبير من المهرجانات والحفلات خلال الصيف المقبل".

وأشارت العتيري إلى أنّه "سيقع تنويع المادة في مهرجان قرطاج هذا العام، بحيث تكون هناك عروض موسيقية و مسرحية إلى جانب بث أشرطة سينمائية لمبدعين ومبدعات من تونس، فيما ستخصص العوائد لفائدة صندوق دعم الثقافة".