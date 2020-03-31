رهاب بيطار تنسحب من قضية قتيل منزل نانسي عجرم (تسجيل صوتي)

أعلنت المحامية السورية رهاب بيطار، اليوم الثلاثاء، انسحابها من قضية قتيل منزل نانسي عجرم محمد الموسى.

وعزت البيطار أسباب انسحابها إلى الحفاظ على اسمها ومكانتها، حيث سعى البعض لتشويه صورتها وبأشكال مختلفة، واتهامات كثيرة اعتبرت المحامية السورية أن لا أساس لها من الصحة، خاصة اتهامها بتدمير القضية.

وأكدت البيطار في تسجيل صوتي، حصلت عليه "إرم نيوز"، أنها لم تقصر في واجباتها كمحامية في هذه القضية، بل وشددت على أن ما فعلته تجاوز مهماتها كمحامية؛ لأنها اعتبرت أن ما كانت تفعله هو وقفة إنسانية مع الطرف الأضعف، ولم تكن تتوقع أن تأتي النتيجة مسيئة بهذا الشكل، حسب تعبيرها.

ورداً على بعض الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت البيطار إنها مستعدة لمواجهة أي شخص يحمل دليلاً ضدها وإلا سوف تلجأ للقضاء، متمنية أن "يظهر الحق وأن يظهر من باع القضية ومن سيبيعها."

تردد والد القتيل

وقبل أيام ظهر والد القتيل عبر فيديو يعلن خلاله عزل رهاب البيطار، وهو ما صدم الكثيرين من متابعي هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام بعدما قتل زوج الفنانة نانسي عجرم شاباً قال إنه دخل منزلهم عنوة بغرض السرقة.

لكن والد محمد الموسى تراجع بعد ذلك عن عزل رهاب البيطار، متمنياً أن تستمر بالقضية.

وأعلنت البيطار أن الأب دخل بحالة تخبط بعد كثرة الشائعات، وتدخل أصحاب المصالح الذين يحملون نوايا غير سليمة، وقالت إن الأب رجل بسيط ويتميز بطيبة قلبه التي تم استغلالها بطريقة غير إيجابية، إضافة إلى أنهم كعائلة الموسى يمرون بأوقات صعبة وقاسية وما حصل لم يكن بسيطا.

صورة نجل البيطار مع نانسي

وكان لظهور ابن البيطار آدم عفارة في صورة مع نانسي عجرم صدى واسع لدى متابعي القضية، جرّت اتهامات للمحامية السورية، التي دافعت بأن الصورة قبل واقعة القتل بعامين وأن ابنها من المشاهير المعروفين بتعاملهم مع النجوم وقام بتصميم الكثير من أشهر الحفلات حول العالم وفي العالم العربي تحديداً.

وذكرت البيطار أن تلك الصورة طبيعية ولا يوجد ما هو شخصي بينها وبين نانسي عجرم، لكن البعض حاول أن يصطاد في الماء العكر معلنة وقتها أنها مستمرة في الدفاع بهذه القضية.

وقبل أيام قليلة كانت البيطار قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن أبرز ما جاء في تقرير الطب الشرعي السوري بعد تشريح جثة محمد الموسى للمرة الثالثة هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد، وأشارت أيضاً إلى أن سبب التأخير في القضية يعود إلى العطلة القضائية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قضية معلقة

لا تزال القضية تشغل الرأي العام بعد الكثير من الجدل الذي دار حول حقيقة الفيديو المتداول عبر كاميرات منزل نانسي عجرم، وبعد التضارب في الأقوال وتغيير تقرير الطب الشرعي بعد إعادته وتوضيح جوانب لم يأتِ التقرير الأول على ذكرها، وبعدما كان من المفترض أن يبت بها القضاء في العاشر من شهر آذار- مارس الجاري تم تأجيلها إلى إشعار آخر؛ بسبب العطلة القضائية في لبنان، ضمن قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف الازدحام.