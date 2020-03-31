ديفيد وفيكتوريا بيكهام يشتريان منزلا ساحرا بمبلغ خيالي (صور)

اشترى لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا منزلا فاخرا بقيمة 24 مليون دولار في مبنى One Thousand Museum بميامي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذه الشقة من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد وقد تم الانتهاء من إنشائها في نهاية عام 2019.

ومن المقرر أن ينتقل الزوجان وأبناؤهما الأربعة للعيش هناك، وقد قامت العائلة في وقت سابق بجولة تفقدية لمسكنهم الجديد.

ولدى عائلة بيكهام مجموعة كبيرة من العقارات مثل: قصرهم بمدينة لندن الذي تتجاوز قيمته 39 مليون دولار، بالإضافه لمنزلهم الريفي في مدينة كوتسوولدز بإنكلترا والذي تصل قيمته 7 ملايين دولار.

وتحتوي الشقة الفاخرة على 5 غرف للنوم وحمام سباحة كبير ومهبط لطائرات الهليكوبتر فوق سطح المبنى الذي يتكون من 62 طابقا بارتفاع 705 أقدام وهو واحد من أطول المباني الموجودة في المدينة وتترواح أسعار الشقق فيه من 6 إلى 21 مليون دولار.

ويضم المبنى -أيضا- 84 شقة متنوعة ما بين بينت هاوس والدوبليكس والمساكن الكاملة ويضم منتجعا صحيا مكونا من غرفتين وصالونا للتجميل وتصفيف الشعر وبار للعصائر ومناطق مخصصة لحمامات الشمس وصالة رياضية.

يذكر أن عائلة بيكهام فاحشة الثراء إذ يصل إجمالي ثروتهم مليار دولار وذلك بفضل العائد من مهنة بيكهام كلاعب كرة سابق والإعلانات التجارية التي يشارك فيها وعمل فيكتوريا في مجال المكياج والموضة.

وتصدرت العائلة، في وقت سابق، عناوين الصحف بسبب إقامة حفل عيد ميلاد لابنهما بروكلين لبلوغه سن الـ21 عاما بقيمة 130 ألف دولار.

وفي سياق آخر، اشتهرت المهندسة المعمارية زها حديد بتصميماتها الفريدة والناجحة ومن أبرزها متحف ماكسي في إيطاليا ودار الأوبرا في قوانغتشو في الصين ومركز حيدر علييف في أذربيجان.