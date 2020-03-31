هل عادت الفاشنيستا الكويتية غدير سلطان عن توبتها؟ (فيديو)

تراجعت الفاشنيستا الكويتية غدير سلطان عن توبتها التي أعلنتها سابقا، على ما يبدو، بعدما نشرت مؤخرا، عبر "سناب شات" مقطعا تضمن صورا لها من الاحتفال بعيد ميلادها، الأمر أثار استغراب واستهجان متابعيها، خاصة بعد رسالة التوبة المؤثرة التي نشرتها قبل فترة.

وأظهرت غدير وجهها في بعض الصور رغم تأكيدها بأنها لن تُظهر وجهها مرة أخرى، لأنها ترى أن وجهها قد يكون دافعا للتأثير على الكثير من متابعيها وهي لا تريد أن يكون ذلك التأثير سلبيا، لذلك قررت عدم إظهار وجهها.

وقالت في رسالتها: "أنا أبي أتوب، وما أبي أطلع ويهي نهائياً، خلاص إنتي شنو فيش، أنا ما أبي أطلع ويهي، ممكن نسولف أفيدكم بس بدون ويهي، ما أريد أسوي الشي الغلط، وهذا أحلى قرار اتخذته بحياتي".

ولم توضح غدير سلطان إن كانت ستعود لارتداء الحجاب أم لا، وأرجعت سبب قرارها إلى ما يشهده العالم حاليا من حوادث كثيرة ووفيات لا يمكن معرفة عددها.