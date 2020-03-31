انتقادات حادة لمحمد رمضان بعد ”خرقه“ إجراءات مواجهة كورونا في مصر

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقاطع فيديو أظهر فيها خرقه لقواعد اتخذتها بلاده كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد رمضان مقاطع فيديو من مواقع مواصلته لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”البرنس“، كان يتباهى فيها بـ“جماهيريته الكبيرة في أي مكان يذهب إليه“، إلا أنه لم يلتفت في هذه المقاطع لقرار منع التجمعات والزحام.

كما نشر مقطع فيديو عبر خاصية ”استوري“ على موقع ”إنستغرام“، أظهر تجمع عدد كبير من الأطفال الصغار حوله لالتقاط صور تذكارية معه حتى أن بعضهم كان يجري وراء سيارته للحاق به عند مغادرة موقع التصوير، ما يعرض حياة الكثير من المواطنين وخاصة الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد رمضان لينشر مقطع فيديو آخر عبر حسابه على ”إنستغرام“ وسط زحام كبير حوله في موقع التصوير وقام باحتضان أحد المعجبين.

وعلق الفنان المصري على الفيديو قائلا: ”رجل دخل حضني فجأة قولتله مش خايف من الكورونا راح قالي هو اللي يخاف مني، رحت بايسه من هنا ومن هنا، ربك الحافظ“.

View this post on Instagram #ثقة_في_الله_نجاح ♥️ #رمضان2020 A post shared by Mohamed Ramadan ???????????? (@mohamedramadanws) on Mar 29, 2020 at 9:47am PDT

ووسط نشر محمد رمضان هذه المقاطع واجهه الجمهور بهجوم حاد عليه حتى أجبروه على حذف المقطع الأول من خاصية ”الاستوري“، كما استبدل تعليقه على الفيديو الثاني بتعليق آخر قال فيه: ”شكرا أهالي أبو رواش على حسن تعاونكم معنا خلال تصوير مسلسل البرنس“.

محمد رمضان الذي أعلن مشاركته في تحدي الخير وتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لوزارة الصحة المصرية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، اتهمه الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تحمل مسؤولية وأنه ”أناني في تصرفاته وأفعاله حيث تسبب في تعريض حياة البعض للخطر“.

وتحدث البعض عن فتح تحقيق معه كونه تسبب في ضياع مجهود الدولة تجاه محاربتها لمنع انتشار فيروس كورونا بمنع التجمعات بين البشر وأي زحام قد يحدث، ووصل الأمر بالبعض للمطالبة بوقف تصوير مسلسله الجديد ”البرنس“.

ومسلسل ”البرنس“ من المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من بطولة محمد رمضان، ومشاركة نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، وغيرهم، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.