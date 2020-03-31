الصحة المصرية ترد على فيديو ”سحلية الحجر الصحي“

كشف الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة المصرية، حقيقة إصابة الفنانة إيناس عز الدين بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وأكد مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نتيجة تحاليل إيناس لم تظهر حتى الآن، ولم يثبت حتى الآن أي شيء يؤكد إصابتها بالفيروس، مشيراً إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقال متحدث وزارة الصحة، إن الوزارة عندما تلقت استغاثة من إيناس، تم إرسال سيارة إسعاف على الفور في الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتم نقلتها إلى مستشفى حميات إمبابة، وتم وضعها في الجناح الاقتصادي بدون أي مبالغ مالية، وليس كما رددت.

المتحدث باسم الصحة يكشف تفاصيل حالة الفنانة إيناس عز الدين: بانتظار نتيجة تحليل إصابتها بكورونا أم لا بعد ساعات المتحدث باسم الصحة يكشف تفاصيل حالة الفنانة إيناس عز الدين: بانتظار نتيجة تحليل إصابتها بكورونا أم لا بعد ساعات#الحكاية#MBCMASR تم النشر بواسطة ‏الحكاية‏ في الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٢٠

وكانت إيناس، نشرت بعض مقاطع الفيديو التي تفيد وجود بعض الذباب والأبراص من داخل المشفى، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، وقالت: “للأسف أنا مش لوحدي في الغرفة معايا الضيف ده والموضوع مش كويس أبداً وبحاول التزم ضبط النفس على قد ما أقدر ولكن هتحاسب قدام ربنا لو سكت“.

وتابعت إيناس :“ويؤسفني إني زي ما بشكر في مجهودات وزارة الصحة والحكومة الملحوظة جداً والمحترمة جداً في الأزمة إني برضوا أقول إن مستشفى حميات إمبابة غير صالحة لاستقبال حالات أو اشتباه في حالات وفيه ضعف كبير في الموارد فيها ومش ذنب العاملين فيها أبداً هما شغالين على قدر الموارد اللي في المستشفى، ملحوظة دي غرفة درجة أولى بفلوس يعني مش مجاني ربنا يكون في عون المجاني”.

ووجهت حديثها إلى وزارة الصحة قائلة :“نداء مني أنا المواطنة إيناس محمد عز الدين إلى السيد وزير الصحة، كلنا رأينا الفترة الماضية قرارات الحكومة و جميع الوزارات للتصدي لوباء ضرب العالم أجمع وجميعنا أشدنا بدور الحكومة المصرية والإجراءات المتبعة والتي أحدثت تحولا كبيرا فجأة في سياسة إدارة الأزمة في مصر والجميع لمس المجهودات المبذولة ومن الممكن أن يكون هناك مستشفيات كثيرة مجهزة لاستقبال حالات الكورونا واشتباه حالات الكورونا“.

للاسف انا مش لوحدي في الغرفة معايا الضيف ده والموضوع مش كويس ابداً وبحاول التزم ضبط النفس على قد ما اقدر ولكن هتحاسب… تم النشر بواسطة ‏‎Enas Ezz Eldeen‎‏ في الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٢٠

وتابعت: “ولكن مستشفى حميات إمبابة خارج التصنيف نهائياً غير مجهزة بالموارد اللازمة و العاملين بها كان الله في عونهم يعملون على قدم وساق في إطار حدود الموارد المسموحة لهم ولكن النقص والعجز كبيررر جدا، منذ أمس وأنا بنفس الكمامة لم تتغير منذ أكثر من 17 ساعة لا يوجد جوانتي لا يوجد مطهرات لا يوجد صابون الحمام لا يوجد كحول هناك نقص وعجز في المواد طبية ومواد علاجية غير موجودة“.

وكانت المطربة المصرية إيناس عز الدين، صدمت جمهورها بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب عودتها من المغرب، مؤكدة أنها شعرت بأعراض الفيروس، وخضعت للتحاليل التي أكدت إيجابيتها.

وقالت إيناس عز الدين خلال فيديو بثته عبر فيسبوك، إنها كانت في دولة المغرب منذ 3 أسابيع واستطاعت أن تعود إلى مصر بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران، وشعرت بعد ذلك بضيق في التنفس وصداع في الرأس.