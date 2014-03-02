باسل خياط يقع في عشق ورد الخال

انتهى النجم السوري باسل خياط، من تصوير مشاهده إلى جانب النجمة ورد الخال في مسلسل "عشق النساء"، الذي يخرجه فيليب أسمر عن نص للسيناريست اللبنانية منى طايع.

وفي هذا المسلسل الذي تنتجه شركة "أون لاين بردكشن"، يلعب خياط دور صديق عائلة أرستقراطية مؤلفة من الزوجين ورد الخال وجهاد الأندري، وتمهّد المشكلات بين الزوجين على خلفية تضاؤل نفوذه ومكانته الاجتماعية والاقتصادية، في تقرّب خياط منها، فتنشأ بينهما علاقة عشق أبعادها في تفاصيلها.

ويشارك في بطولة العمل الذي يستعد المخرج فيليب أسمر للانتهاء من تصويره، محمد عامر وراندا البحيري من مصر، من الأردن النجمة ميس حمدان التي تلعب فيه دور فتاة لبنانية من عائلة مرموقة تعشق الموضة والمظاهر، ومع مرور الوقت تكتشف أن الحياة لا تستمر بلا مشاعر فتعيد ترتيب أوراقها.

ويتميز العمل بمشاركة خاصة للنجمة نادين نجيم، التي تشارك أيضاً في هذا الموسم الدرامي بالمسلسل العربي "لو"، إلى جانب النجم السوري عابد فهد.

يشار إلى أن المسلسل من 50 حلقة، وستقوم بعرضه قناتا "إل بي سي" اللبنانية، و"إم بي سي" دراما.